Футболист Горецка: Кубок конфедераций в России был организован на высочайшем уровне

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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, в финале обыграв команду Чили со счетом 1:0.

«Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира», — сказал Горецка.

В свою очередь, защитник Йозуа Киммих подчеркнул, что команда Германии надеется повторить результат Кубка конфедераций на чемпионате мира 2018-го.

«Я рад, что мы выиграли, ведь было довольно тяжело обыграть обладателей Кубка Америки, но мы это сделали. Мы играли, как могли, в целом не допускали серьезных ошибок, на поле была настоящая борьба. Рад, что завоевали этот титул, нечасто выпадает возможность получить трофей, признанный во всем мире. Сейчас будем праздновать и надеяться на такой же результат на чемпионате мира в 2018 году», — сказал Киммих.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.