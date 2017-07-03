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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 2
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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Португалия 4
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30260136/
3 июля 2017, 7:50 | ТАСС

Футболист Горецка: Кубок конфедераций в России был организован на высочайшем уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций в России был организован на самом высоком уровне. Такое мнение журналистам высказал немецкий полузащитник Леон Горецка.

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© РИА "Новости"

В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций, в финале обыграв команду Чили со счетом 1:0.

«Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира», — сказал Горецка.

В свою очередь, защитник Йозуа Киммих подчеркнул, что команда Германии надеется повторить результат Кубка конфедераций на чемпионате мира 2018-го.

«Я рад, что мы выиграли, ведь было довольно тяжело обыграть обладателей Кубка Америки, но мы это сделали. Мы играли, как могли, в целом не допускали серьезных ошибок, на поле была настоящая борьба. Рад, что завоевали этот титул, нечасто выпадает возможность получить трофей, признанный во всем мире. Сейчас будем праздновать и надеяться на такой же результат на чемпионате мира в 2018 году», — сказал Киммих.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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