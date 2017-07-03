Диего Марадона хочет получить российское гражданство

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Диего Армандо Марадона хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно корреспондентам «Советского спорта», которые сопровождали великого аргентинца в эти дни в России.