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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30260073/
3 июля 2017, 2:02 | Советский спорт

Диего Марадона хочет получить российское гражданство

Как стало известно «Советскому спорту», высокий гость России в эти дни Диего Армандо Марадона думает стать гражданином нашей страны.

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© Reuters

Диего Армандо Марадона хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно корреспондентам «Советского спорта», которые сопровождали великого аргентинца в эти дни в России.

Напомним, что Марадона прибыл в нашу страну в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также заглянул на финал Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили (1:0).
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