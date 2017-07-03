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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30260050/
3 июля 2017, 2:03 | ТАСС

Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Кубок конфедераций по футболу в России прошел на высоком уровне, но чемпионат мира с точки зрения организации — куда более сложный турнир. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС
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Победу на Кубке конфедераций одержала сборная Германии, в финале со счетом 1:0 обыгравшая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

«Подведение итогов еще впереди, пока все только предварительно. Да, закончился финал, но работы еще много — вот как только команды покинут Россию, тогда и можно будет подводить итоги. Пока все на высоком уровне — команды и болельщики довольны, прекрасная атмосфера — есть все, что нужно для хорошего футбола. И я рад, что мы все это увидели, я рад за всех болельщиков, которым удалось посмотреть такой замечательный футбол», — сказал Мутко.

На вопрос, спокоен ли он за проведение в России чемпионата мира, вице-премьер ответил: «Если ты спокоен, то можно заканчивать человеческую деятельность любого рода. Кубок конфедераций — это прелюдия, чемпионат мира является гораздо более мощным турниром: там будут 32 команды, 11 городов, все будет сложнее в разы. Но если мы перенесем уровень, стандарт (организации) Кубка конфедераций на чемпионат мира, то будет полный успех. Мы сделаем выводы».

«Завтра с утра проведем последний оперативный штаб, подведем очередные итоги, дальше будет еще ряд совещаний, и после этого начнем готовиться к чемпионату мира», — сообщил Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске и Сочи.
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