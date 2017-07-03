Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Кубок конфедераций по футболу в России прошел на высоком уровне, но чемпионат мира с точки зрения организации — куда более сложный турнир. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Победу на Кубке конфедераций одержала сборная Германии, в финале со счетом 1:0 обыгравшая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня по 2 июля в Москве,
«Подведение итогов еще впереди, пока все только предварительно. Да, закончился финал, но работы еще много — вот как только команды покинут Россию, тогда и можно будет подводить итоги. Пока все на высоком уровне — команды и болельщики довольны, прекрасная атмосфера — есть все, что нужно для хорошего футбола. И я рад, что мы все это увидели, я рад за всех болельщиков, которым удалось посмотреть такой замечательный футбол», — сказал Мутко.
На вопрос, спокоен ли он за проведение в России чемпионата мира,
«Завтра с утра проведем последний оперативный штаб, подведем очередные итоги, дальше будет еще ряд совещаний, и после этого начнем готовиться к чемпионату мира», — сообщил Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,
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