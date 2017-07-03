Мутко: Кубок конфедераций прошел на высоком уровне, но ЧМ-2018 в разы сложнее

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победу на Кубке конфедераций одержала сборная Германии, в финале со счетом 1:0 обыгравшая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

«Подведение итогов еще впереди, пока все только предварительно. Да, закончился финал, но работы еще много — вот как только команды покинут Россию, тогда и можно будет подводить итоги. Пока все на высоком уровне — команды и болельщики довольны, прекрасная атмосфера — есть все, что нужно для хорошего футбола. И я рад, что мы все это увидели, я рад за всех болельщиков, которым удалось посмотреть такой замечательный футбол», — сказал Мутко.

На вопрос, спокоен ли он за проведение в России чемпионата мира, вице-премьер ответил: «Если ты спокоен, то можно заканчивать человеческую деятельность любого рода. Кубок конфедераций — это прелюдия, чемпионат мира является гораздо более мощным турниром: там будут 32 команды, 11 городов, все будет сложнее в разы. Но если мы перенесем уровень, стандарт (организации) Кубка конфедераций на чемпионат мира, то будет полный успех. Мы сделаем выводы».

«Завтра с утра проведем последний оперативный штаб, подведем очередные итоги, дальше будет еще ряд совещаний, и после этого начнем готовиться к чемпионату мира», — сообщил Мутко.