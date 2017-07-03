Босежур: Сборная Чили провела Кубок конфедераций очень достойно

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В воскресенье чилийцы проиграли немцам в финале Кубка конфедераций 2017 года со счетом 0:1.

«Несмотря на то, что я не совсем доволен результатом, считаю, что сборная Чили очень достойно провела этот чемпионат и в принципе закончила игру в позитивном ключе. У нас достаточно зрелая команда, и каждая игра была очень важной с точки зрения опыта», — сказал Босежур.

«К чемпионату мира нам нужно играть по-другому, тактика может меняться. Мы должны продолжать играть и делать все, чтобы становиться лучше. Конечно, можно рассуждать много, но чаще всего решают мелкие моменты», — отметил футболист.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах.