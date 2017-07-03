Босежур: Сборная Чили провела Кубок конфедераций очень достойно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу очень достойно выступила на Кубке конфедераций, несмотря на поражение в финале турнира от команды Германии. Такое мнение журналистам высказал чилийский защитник Жан Босежур.
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В воскресенье чилийцы проиграли немцам в финале Кубка конфедераций 2017 года со счетом 0:1.
«Несмотря на то, что я не совсем доволен результатом, считаю, что сборная Чили очень достойно провела этот чемпионат и в принципе закончила игру в позитивном ключе. У нас достаточно зрелая команда, и каждая игра была очень важной с точки зрения опыта», — сказал Босежур.
«К чемпионату мира нам нужно играть
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах.
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|2 Июля, 21:00
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|Финал
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
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