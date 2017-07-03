Чилийский футболист Диас разрыдался в микст-зоне после поражения от немцев

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Кубок конфедераций завершился в России 2 июля победой сборной Германии по футболу над чилийцами со счетом 1:0. Единственный мяч немцы забили после ошибки Диаса у своей штрафной площадки. Диас в микст-зоне был безутешен и плакал, общаясь с журналистами.

«У нас была мечта выиграть Кубок, но ей не суждено сбыться. Я единственный, кто виновен в этом результате. К сожалению, нам так и не удалось сравнять счет», — сказал Диас журналистам и заплакал.