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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили. Немецкие футболисты являются действующими чемпионами мира.

«Сегодняшняя победа означает, что в следующем году мы имеем шансы на успех, потому что у нас есть сплав молодости и опыта, а также большой выбор игроков. Это значит, что была проделана серьезная работа. Как бы не было здорово выиграть Кубок конфедераций, наша цель — снова стать чемпионами мира», — сказал Гриндель.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.