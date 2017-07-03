Глава Немецкого футбольного союза: Цель сборной Германии — победа на ЧМ-2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Перед сборной Германии по футболу в следующем году стоит задача выиграть чемпионат мира. Об этом журналистам сообщил президент Немецкого футбольного союза (ДФБ) Райнхард Гриндель.
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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили. Немецкие футболисты являются действующими чемпионами мира.
«Сегодняшняя победа означает, что в следующем году мы имеем шансы на успех, потому что у нас есть сплав молодости и опыта, а также большой выбор игроков. Это значит, что была проделана серьезная работа. Как бы не было здорово выиграть Кубок конфедераций, наша цель — снова стать чемпионами мира», — сказал Гриндель.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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|2 Июля, 21:00
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|Финал
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Артур Диаш (Португалия)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
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- Вторая желтая карточка
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