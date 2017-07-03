Пицци: Ведущие сборные мира с большим уважением стали относиться к команде Чили

Чилийцы проиграли сборной Германии в финале турнира со счетом 0:1.

«Участие в Кубке конфедераций было очень полезным для всей команды, даже для тех игроков, которые уже имею опыт больших турниров. Мы понимаем, что остальные команды стали с большим уважением относиться к нам. Но необходимо развиваться дальше, не стоять на месте», — заявил Пицци.

«Если мы приедем домой опустошенными, то добьемся своей цели. Так и вышло, но едем мы без трофея», — добавил тренер.