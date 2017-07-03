Видаль: Сборная Чили рассчитывает выиграть чемпионат мира 2018 года
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Чили намерена в следующем году на чемпионате мира по футболу сыграть лучше, чем на Кубке конфедераций, где она уступила в финале. Об этом журналистам заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль.
1/29
В воскресенье чилийцы проиграли команде Германии в финале Кубка конфедераций 2017 года, прошедшем на стадионе «Санкт-Петербург», со счетом 0:1.
«Немного грустно, что проиграли, но мы довольны собой. Команда сделала все, что могла. Мы не победили в финале, но все бывает. Посмотрим, что будет в следующий раз, мы хотим выиграть», — сказал Видаль.
«Финальная встреча была равная, соперник играл периодами. Мы рассчитывали на победу, но в следующем году ожидаем добиться большего. Вообще мы довольны тем, как играли. Надеюсь, в дальнейшем будем такими же уверенными в себе и сплоченными», — заявил чилиец.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|2 Июля, 21:00
|Зрители 57268
|Финал
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Артур Диаш (Португалия)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти