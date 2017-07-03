Видаль: Сборная Чили рассчитывает выиграть чемпионат мира 2018 года

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье чилийцы проиграли команде Германии в финале Кубка конфедераций 2017 года, прошедшем на стадионе «Санкт-Петербург», со счетом 0:1.

«Немного грустно, что проиграли, но мы довольны собой. Команда сделала все, что могла. Мы не победили в финале, но все бывает. Посмотрим, что будет в следующий раз, мы хотим выиграть», — сказал Видаль.

«Финальная встреча была равная, соперник играл периодами. Мы рассчитывали на победу, но в следующем году ожидаем добиться большего. Вообще мы довольны тем, как играли. Надеюсь, в дальнейшем будем такими же уверенными в себе и сплоченными», — заявил чилиец.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.