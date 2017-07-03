Лев: Россия создала исключительные условия на Кубке конфедераций

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Сборная Германии выиграла турнир, обыграв в финале команду Чили со счетом 1:0.

«Большое спасибо России. Думаю, вы были хорошими хозяевами. Мы играли в разных городах, на разных стадионах, но везде условия были исключительные. Турнир был организован замечательно», — отметил Лев.

«Россия — это очень интересная страна. Мы встретились и общались здесь с людьми, необычными и очень хорошими. Нам все очень понравилось», — добавил тренер.