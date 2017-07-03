Лев: Тренерам сборной Германии придется подумать, кого из «старичков» вернуть в команду

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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0. Немцы выступили на турнире командой, составленной из молодых игроков, среди которых было всего три чемпиона мира 2014 года.

«Теперь нам надо подумать, кого из “старичков” мы примем. Если серьезно, то теперь у нас есть альтернатива при выборе состава, в этом и была моя цель. Приоритет был в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у молодежи был шанс поиграть на таком уровне», — сказал Лев.

«Я горжусь командой. Мы провели вместе не так много времени, чему-то учились по ходу турнира. Ребята заслужили эту победу. Международного опыта у них практически нет, но они добились своей цели», — добавил Лев.