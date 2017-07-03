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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259679/
3 июля 2017, 0:30 | ТАСС

Лев: Тренерам сборной Германии придется подумать, кого из «старичков» вернуть в команду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы на Кубке конфедераций в шутку заявил, что ему придется подумать над тем, кого из опытных игроков стоит вернуть в состав команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0. Немцы выступили на турнире командой, составленной из молодых игроков, среди которых было всего три чемпиона мира 2014 года.

«Теперь нам надо подумать, кого из “старичков” мы примем. Если серьезно, то теперь у нас есть альтернатива при выборе состава, в этом и была моя цель. Приоритет был в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у молодежи был шанс поиграть на таком уровне», — сказал Лев.

«Я горжусь командой. Мы провели вместе не так много времени, чему-то учились по ходу турнира. Ребята заслужили эту победу. Международного опыта у них практически нет, но они добились своей цели», — добавил Лев.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.
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2 Июля, 21:00 Зрители 57268 Финал Санкт-Петербург Арена
Чили 0:1
Первый тайм: 0:1
Германия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Йоахим Лев
Голы
13 Ларс Штиндль (Т. Вернер) 20′
Составы
90′ Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Жан Босежур 15
Гари Медель 17
65′ Гонсало Хара 18
Пабло Эрнандес 10
59′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
81′ Чарльз Арангис 20
Анхело Сагаль 9
75′ 81′ Эдуардо Варгас 11
Эдсон Пуч 22
53′ Марсело Диас 21
Леонардо Валенсия 19
22 Марк-Андре тер Штеген
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
4 Маттиас Гинтер
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих 59′
7 Юлиан Дракслер (к)
13 Ларс Штиндль
21 Себастьян Руди 90+2′
11 Тимо Вернер 79′
14 Эмре Джан 90′
8 Леон Горецка 90′
17 Никлас Зюле
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
9 Угловые 4
13 Фолы 20
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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