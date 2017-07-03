Немецкие футболисты облили тренера Лева пивом на пресс-конференции

Во время пресс-конференции игроки с криками «Чемпионы! Чемпионы!» забежали в пресс-центр и облили своего тренера пивом. Также немецкие футболисты оставили в зале трофей турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Germany players gatecrash Low's press conference <a href="https://t.co/IIINV1WcPo">pic.twitter.com/IIINV1WcPo</a></p>— Mark Ogden (@MarkOgden_) <a href="https://twitter.com/MarkOgden_/status/881616895274876928">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Это более выразительно, чем любые слова», — сказал вратарь Марк-Андре тер Штеген, присутствовавший на пресс-конференции как лучший игрок финала.

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0.