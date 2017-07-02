Тренер чилийцев Пицци назвал потрясающей игру своей команды в финале Кубка конфедераций

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Чилийцы проиграли сборной Германии в финале Кубка конфедераций со счетом 0:1.

«Мы провели потрясающий матч, старались изо всех сил. В течение какого-то времени у нас была инициатива, мы создали много моментов. Я убежден, что мы показали лучшее, что у нас есть. Конечно, мы расстроены, так всегда бывает после поражений», — сказал Пицци.

«Мы знаем, что мы можем соперничать с самыми сильными командами мира. Мы продолжим играть в таком же стиле», — добавил он.