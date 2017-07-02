Разрушители мифов: уроки Кубка конфедераций, которые надо учесть на ЧМ

«Россия — нефутбольная страна»

Эту фразу год назад произнес бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. На старте Кубка конфедераций в справедливость этих слов был готов поверить и вице-премьер Виталий Мутко. Последние две недели показали, что наша страна футбольнее некуда. Чем, например, объяснить сумасшедший телерейтинг матча Россия — Португалия с долей в 25 процентов? Представьте, в среду, в самый прайм-тайм (с 18:00 по 19:50) на каждом четвертом телевизоре страны смотрели футбол. По рейтингу она лишь немного уступила прямой линии президента.

Хорошо, решающая битва сборной России против иконы мирового футбола Криштиану Роналду — слишком яркая афиша. Но как тогда объяснить следующий факт: четверг, шесть часов вечера, наглухо вставший в пробках Петербург, арена на Крестовском острове, до которой от метро шагать не меньше двух с половиной километров, да еще и не самая заманчивая вывеска «Австралия — Камерун». И все равно этот матч собирает больше 35 тысяч зрителей. Вряд ли вы назовете хотя бы одну встречу в прошедшем сезоне РФПЛ с большей аудиторией.

Еще один миф — нежелание россиян платить большие деньги за футбол. К вашему сведению, самый дешевый билет на матчи Кубка конфедераций стоил 960 рублей. Понятно, что большой турнир для кого-то стал отличной площадкой для того, чтобы выйти в свет, посветиться на новых аренах и собрать урожай лайков в соцсетях. Но забитыми практически на всех матчах оказывались как раз боковые трибуны, куда и продавались билеты за 960 рублей и куда обычно приходили рядовые болельщики.

«Футбол в России — это скандалы и неудобство»

Для начала стоит сказать, что возможность любых провокаций на Кубке конфедераций была зачищена практически полностью. Целый ряд представителей фанатских группировок службы безопасности разворачивали еще на входе на стадион. Не спасало даже наличие паспорта болельщика. Тема расизма на российских трибунах накануне чемпионата мира в иностранных СМИ оказалась едва ли не ключевой. Уханье в адрес темнокожих футболистов, не говоря уже о брошенных на поле бананах, могло нанести непоправимый удар престижу будущего чемпионата мира. Поэтому поддержку болельщиков было решено стерилизовать на корню. Фанаты, безусловно, добавляют футболу остроты, красоты перформансов и многоголосной поддержки. Но стоит дать себе волю и забыть о безопасности — заработаешь неприятности.

Вместо людей в черных одеждах и балаклавах мы любовались на развеселых чилийских тиффози, сочувствовали журналисту, с которого взяли 50 тыс. руб. за поездку на такси из аэропорта в центр Москвы и делали вывод о том, что футбол — это, прежде всего, праздник. Конечно, матчи «Томи» или тульского «Арсенала» доставят несравнимо меньше эстетического наслаждения, чем игра Криштиану Роналду или Артуро Видаля. Но посмотреть на футбол как явление другими глазами российских болельщиков Кубок конфедераций заставил.

«В России опасно ходить на футбол»

Этот миф настолько древний и покрытый мхом, что верить в него может только тот, кто не был на стадионе лет десять. Даже стихийный прорыв на поле десятков тысяч болельщиков «Спартака» прошел без давки, драк и прочих неприятных инцидентов. В том, что на Кубке конфедераций болельщики, футболисты и все причастные лица окажутся в стопроцентной безопасности, не было никаких сомнений. Строгий, сродни досмотру в аэропорте, контроль ФИФА при входе на арену, помноженный на безупречный опыт Олимпиады в Сочи, сработал почти идеально.

Пятерку с плюсом в плане безопасности заслужили Москва и стадион «Спартак». Мало того, что оказались исполнены базовые обязанности, организаторы сверхоперативно реагировали на ситуацию. Например, перед матчем Россия — Португалия, который собрал аншлаг, болельщиков запускали на трибуны не за два часа, как обычно, а за три. В воскресенье, когда над Москвой все еще бушевала гроза, болельщикам разрешали проносить с собой зонты. Тут нелишне напомнить эпизод месячной давности, когда в Самаре в ливень полиция отбирала у зрителей зонты под предлогом антитеррористических учений. Пикантности ситуации придавал тот факт, что стадион «Металлург» не оборудован козырьком, и многие болельщики после досмотра просто разворачивались и отправлялись домой или в близлежащие бары смотреть футбол в более комфортных условиях. Хотя всем понятно, что потенциальная угроза на матче мирового уровня при 40 тысячах зрителей куда выше, чем на игре, которая интересна только в Самаре и на которую приходит в четыре раза меньше народу.

Некоторые шероховатости в организации наблюдались в Санкт-Петербурге и в Сочи, где, например, на стадион не пропускали болельщиков с детьми в колясках. Хотя правилами подобное не запрещено. Но тут в очередной раз стоит повторить мантру: «Кубок конфедераций проводят для отработки организационных моментов, чтобы через год на чемпионате мира все было идеально».

Сомнений в этом все меньше, но главное в другом: чтобы Кубок конфедераций и следующий за ним чемпионат мира не стали гигантскими и сверхзатратными потемкинскими деревнями. И после них российский футбол не погрузился в привычное болотце со скандалами, лютующими полицейскими и организацией матчей по принципу «как бы чего не вышло».

Николай Чегорский