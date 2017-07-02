Жуков: Россия великолепно провела Кубок конфедераций по футболу

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Победителем турнира стала сборная Германии, обыгравшая чилийцев со счетом 1:0, гол на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На матче присутствовало 57 268 зрителей.

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным, — подчеркнул Жуков. — Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели».

Жуков отметил игру чилийской сборной в финале. «Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли — быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто “возили” немцев, я такого не видел, — отметил глава ОКР. — Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах. Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли — немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль».

Самыми яркими матчами Кубка конфедераций, по мнению Жукова, стали матч сборных России и Мексики, а также финал. «Я бы выделил два эти матча. От всей души желаю нашим ребятам продолжать прогрессировать и улучшать игру. Впереди год, и этого достаточно, чтобы к чемпионату мира на равных сражаться с лучшими сборными мира», — сказал Жуков.