Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30259475/
2 июля 2017, 23:52 | ТАСС

Жуков: Россия великолепно провела Кубок конфедераций по футболу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия великолепно провела Кубок конфедераций футболу, завершившийся финалом между сборными Германии и Чили в Санкт-Петербурге. Таким мнением с ТАСС поделился президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/18

Победителем турнира стала сборная Германии, обыгравшая чилийцев со счетом 1:0, гол на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. На матче присутствовало 57 268 зрителей.

«Россия великолепно провела турнир, а финал получился просто замечательным, — подчеркнул Жуков. — Россия, как всегда, держит высокую марку организации соревнований, это была отличная репетиция к чемпионату мира, удавшаяся на сто процентов и с точки зрения организации, и с точки зрения игры, и с точки зрения зрительского интереса. Стадион был полон, все отчаянно болели».

Жуков отметил игру чилийской сборной в финале. «Мне очень понравились чилийцы, прекрасно играли — быстро, технично, кондиционно, замечательно. В первом тайме так просто “возили” немцев, я такого не видел, — отметил глава ОКР. — Но немцы есть немцы, воспользовались ошибкой чилийцев, а те, к сожалению, много не забили, хотя моментов было много в обоих таймах. Что же касается игроков, то в сегодняшнем матче и с той и с другой стороны все прекрасно играли — немецкий вратарь не раз спасал команду свою, а у чилийцев безусловно отличились Санчес и Видаль».

Самыми яркими матчами Кубка конфедераций, по мнению Жукова, стали матч сборных России и Мексики, а также финал. «Я бы выделил два эти матча. От всей души желаю нашим ребятам продолжать прогрессировать и улучшать игру. Впереди год, и этого достаточно, чтобы к чемпионату мира на равных сражаться с лучшими сборными мира», — сказал Жуков.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Россия впервые в своей истории примет этот турнир.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Разрушители мифов: уроки Кубка конфедераций, которые надо учесть на ЧМ

Разрушители мифов: уроки Кубка конфедераций, которые надо учесть на ЧМ

Корреспондент «РБК-Спорт» отправился на заключительный матч Кубка конфедераций в Москве и подвел итоги турнира, который стал демоверсией чемпионата мира. Его полная версия будет доступна через год.
Еще 7 новостей   Все новости
2 июля

Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной

Ефимова завоевала два золота во второй день Открытого чемпионата Франции по плаванию

Халк: Санкт-Петербург сможет хорошо принять сборную Бразилии на чемпионате мира
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?