Футболист сборной Германии Вернер получил «Золотую бутсу» по итогам Кубка конфедераций

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21-летний футболист забил два гола сборной Камеруна в третьем матче группового этапа, а также один гол команде Мексики в полуфинале. Столько же мячей на счету двух других немцев — Ларса Штиндля и Леона Горецки, но они расположились на втором и третьем местах соответственно, поскольку у Вернера в активе еще две результативные передачи.

Ранее «Золотую бутсу» Кубка конфедераций получали бразильцы Ромарио (1997 год), Рональдиньо (1999), Адриано (2005), Луис Фабиано (2009), французы Робер Пирес (2001), Тьерри Анри (2003), а также испанец Фернандо Торрес (2013).