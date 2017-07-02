Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной

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«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!», — сказал он.