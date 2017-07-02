Мутко: Россия во время Кубка конфедераций доказала, что является футбольной страной
МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Интерес болельщиков к Кубку конфедераций и высокая организация турнира подтвердили, что Россия является футбольной страной. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
1/29
«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна. Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!», — сказал он.
Кубок конфедераций выиграла сборная Германии, в финале со счетом 1:0 победившая команду Чили. Матчи турнира проходили с 17 июня в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|2 Июля, 21:00
|Зрители 57268
|Финал
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Артур Диаш (Португалия)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти