Футболист сборной Германии Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер назван лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года и стал обладателем награды «Золотой мяч».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
23-летний Дракслер был капитаном сборной Германии, победившей на Кубке конфедераций.
Ранее «Золотой мяч» Кубка конфедераций получали бразильцы Денилсон (1997 год), Рональдиньо (1999), Адриано (2005), Кака (2009), Неймар (2013), а также французы Робер Пирес (2001) и Тьерри Анри (2003).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|2 Июля, 21:00
|Зрители 57268
|Финал
|Санкт-Петербург Арена
Главные тренеры
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Артур Диаш (Португалия)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти