Голкипер сборной Чили Браво стал лучшим вратарем Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Браво из-за травмы пропустил первые два матча сборной Чили на турнире, ставшей второй на Кубке конфедераций, но в последующих играх голкипер выходил в стартовом составе. На турнире Браво пропустил в трех матчах два мяча.

Ранее «Золотую перчатку» получали мексиканец Освальдо Санчес (2005 год), американец Тим Ховард (2009), а также бразилец Жулио Сезар (2013).