А побеждают немцы! Как «второй состав» Германии выиграл Кубок конфедераций

Сбылась мечта Кержакова

Чилийские болельщики поднимались по эскалатору метро «Крестовский остров» и распевали «Чили — чемпион!». Противостояние двух стран в финале Кубка конфедераций начиналось ещё за полтора километра до стадиона «Санкт-Петербург». Впрочем, чилийские болельщики, похоже, стали победителями турнира досрочно и с большим преимуществом. Их здесь несколько тысяч и они нисколько не сомневаются: команда Хуана Антонио Пицци — сильнейшая в мире. Да и не только болельщики уверены в этом, игроки сборной Чили тоже. По крайней мере, Артуро Видаль на предматчевой пресс-конференции согласился с мнением журналистов-соотечественников, что сборная Чили на сегодняшний день лучшая на планете.

— Я разделяю ваше мнение, — сказал полузащитник «Баварии», — Чили дважды побеждала Аргентину в финалах, и если мы в воскресенье обыграем Германию, то докажем это. Наша цель — трофей Кубка конфедераций. Потом останется только стать чемпионами мира. Горжусь, что ношу футболку национальной команды и выхожу на поле вместе с лучшими игроками в истории Чили.

В красочной церемонии закрытия Кубка конфедераций приняли участие звёзды спорта и искусства, в частности, экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Алексей Смертин. Кержаков исполнил мечту: забил гол на новом стадионе «Зенита», причём вратарю… из 1897 года. Организаторы церемонии перенесли болельщиков в далёкое прошлое, показав детали первого футбольного матча в России. Потом на «Санкт-Петербурге» играла мексиканская, французская и бразильская музыка — эти страны ранее выигрывали Кубок конфедераций. Наконец, на поле вышел легендарный нападающий Роналдо. Герой КК-1997 под аплодисменты трибун вынес трофей, за который через полтора часа должны были поспорить сборные Чили и Германии.

Чего боялся Лёв

Йоахим Лёв на предматчевой пресс-конференции подчёркивал, как важно сборной Германии не повторить плохой дебют матча с Чили на групповом этапе и гораздо качественнее сыграть в стартовые 15−20 минут. Но чемпионы Америки опять начали очень сильно, а представители Европы — сверхосторожно. Немцы выстроили два мощных оборонительных редута из пяти защитников и четырёх полузащитников, напоминали полтайма сборную России в первой половине встречи с Португалией. Команда Пицци атаковала быстро, смело и разнообразно. У контролировавших мяч футболистов сборной Чили было много предложений для развития наступления: впереди практически на одной линии с игроками обороны сборной Германии постоянно дежурили три-четыре чилийца, а фланговые защитники убегали высоко вперёд. Мяч у южноамериканцев хорошо двигался, а при потере сборная Чили сразу накрывала немцев прессингом даже возле их штрафной.

Показалось, что растерялись и центральные полузащитники сборной Германии — Леон Горецка и Себастьян Руди, допускавшие брак под давлением. Команда Пицци создала несколько голевых моментов, просто опасных ударов, но где-то недоставало точности и хладнокровия, где-то соперника выручил голкипер Марк-Андре тер Штеген. Как не забил Алексис Санчес на 20-й минуте — уму не постижимо! Гол назревал, и он состоялся.

Германия — самая эффективная

Вот только забила сборная Германии — в ответной атаке. Немцы лишний раз доказали, что они самые эффективные в мире. Если поначалу команда Лёва надеялась в основном на забросы на Тимо Вернера, однако единственного нападающего внимательно сторожили, то на 21-й минуте сам Вернер подкараулил ошибку соперника. Он перехватил мяч у завозившегося Марсело Диаса, которого напугал, лишь обозначив прессинг, Ларс Штиндль, и отправился открываться счёт. Вернер оценил ситуацию, расположение вратаря Клаудио Браво, после чего выкатил мяч партнёру на пустые ворота. Более лёгкого гола Штиндль, наверное, в жизни не забивал.

Чилийцев немного подкосил пропущенный на ровном месте мяч, к тому же они подустали, а немцы грамотно сбивали темп. Чем ближе был перерыв, тем чаще проходили острейшие контрвыпады чемпионов мира. Дать им свободное пространство, значит, подписать себе приговор. Гари Медель едва не привёз гол в стиле Диаса, а в концовке тайма герой полуфинала Горецка имел шансы оформить даже дубль, однако теперь уже сборная Германии простила Чили.

Дружеская потасовка

Эмоциональное напряжение игры возрастало. Видаль рассказывал, как собирается пойти после матча где-нибудь посидеть с одноклубником Джошуа Киммихом, но в начале второго тайма два приятеля чуть не подрались! Киммих сцепился с Браво, посчитав, что голкипер чилийцев повёл себя слишком агрессивно, Артуро вроде бы постарался успокоить защитника немцев, а тот принялся в ответ «наезжать» на Видаля. Судья остудил дуэт из «Баварии» жёлтыми карточками. Вскоре после этого случился конфликт между Гонсало Харой и Вернером. Чилиец ударил немца локтем в лицо. Теперь арбитр обратился к видеопомощникам. Те изучили повтор и не стали портить финал чрезмерным наказанием — опять же серб Мажич ограничился «горчичником».

По эмоциям на поле и трибунах, по содержанию встреча Германии с Чили была достойна финала Кубка конфедераций. Каждый игровой эпизод держал внимание. Чилийцы насыщали центр, давили из последних сил, тем не менее, немцы в целом справлялись и с Санчесом, и с Видалем, и с другими. Правда, на 75-й минуте Артуро промахнулся из убойной позиции, а команда Пицци стала требовать в этом моменте пенальти за якобы на фол на Алексисе. Судья и тут решил подстраховаться, посмотрев повтор, но лишь убедился, что Санчес сам влетел в защитника.

Сборная Чили существенно превзошла соперника по проценту владения мячом, ударам по воротам и в створ. Анхель Сагаль под занавес игры загубил верный шанс сделать счёт 1:1. А победила Германия! Последней нереализованной надежной чилийцев был удар со штрафного, который парировал тер Штеген. Немцы напомнили, что всё-таки именно они сильнейшие в мире, и стали обладателями Кубка конфедераций. Эту машину даже на самой резвой лошади не обскакать.

Анатолий Романов.