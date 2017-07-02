А побеждают немцы! Как «второй состав» Германии выиграл Кубок конфедераций
Сборная Чили много владела мячом и больше атаковала в финале Кубка конфедераций со сборной Германии, но победа досталась чемпионам мира.
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Видимо, что-то случилось...
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Сбылась мечта Кержакова
Чилийские болельщики поднимались по эскалатору метро «Крестовский остров» и распевали «Чили — чемпион!». Противостояние двух стран в финале Кубка конфедераций начиналось ещё за полтора километра до стадиона «Санкт-Петербург». Впрочем, чилийские болельщики, похоже, стали победителями турнира досрочно и с большим преимуществом. Их здесь несколько тысяч и они нисколько не сомневаются: команда Хуана Антонио Пицци — сильнейшая в мире. Да и не только болельщики уверены в этом, игроки сборной Чили тоже. По крайней мере, Артуро Видаль на предматчевой
— Я разделяю ваше мнение, — сказал полузащитник «Баварии», — Чили дважды побеждала Аргентину в финалах, и если мы в воскресенье обыграем Германию, то докажем это. Наша цель — трофей Кубка конфедераций. Потом останется только стать чемпионами мира. Горжусь, что ношу футболку национальной команды и выхожу на поле вместе с лучшими игроками в истории Чили.
В красочной церемонии закрытия Кубка конфедераций приняли участие звёзды спорта и искусства, в частности,
Чего боялся Лёв
Йоахим Лёв на предматчевой
Показалось, что растерялись и центральные полузащитники сборной Германии — Леон Горецка и Себастьян Руди, допускавшие брак под давлением. Команда Пицци создала несколько голевых моментов, просто опасных ударов, но
Германия — самая эффективная
Вот только забила сборная Германии — в ответной атаке. Немцы лишний раз доказали, что они самые эффективные в мире. Если поначалу команда Лёва надеялась в основном на забросы на Тимо Вернера, однако единственного нападающего внимательно сторожили, то на 21-й минуте сам Вернер подкараулил ошибку соперника. Он перехватил мяч у завозившегося Марсело Диаса, которого напугал, лишь обозначив прессинг, Ларс Штиндль, и отправился открываться счёт. Вернер оценил ситуацию, расположение вратаря Клаудио Браво, после чего выкатил мяч партнёру на пустые ворота. Более лёгкого гола Штиндль, наверное, в жизни не забивал.
Чилийцев немного подкосил пропущенный на ровном месте мяч, к тому же они подустали, а немцы грамотно сбивали темп. Чем ближе был перерыв, тем чаще проходили острейшие контрвыпады чемпионов мира. Дать им свободное пространство, значит, подписать себе приговор. Гари Медель едва не привёз гол в стиле Диаса, а в концовке тайма герой полуфинала Горецка имел шансы оформить даже дубль, однако теперь уже сборная Германии простила Чили.
Дружеская потасовка
Эмоциональное напряжение игры возрастало. Видаль рассказывал, как собирается пойти после матча
По эмоциям на поле и трибунах, по содержанию встреча Германии с Чили была достойна финала Кубка конфедераций. Каждый игровой эпизод держал внимание. Чилийцы насыщали центр, давили из последних сил, тем не менее, немцы в целом справлялись и с Санчесом, и с Видалем, и с другими. Правда, на 75-й минуте Артуро промахнулся из убойной позиции, а команда Пицци стала требовать в этом моменте пенальти за якобы на фол на Алексисе. Судья и тут решил подстраховаться, посмотрев повтор, но лишь убедился, что Санчес сам влетел в защитника.
Сборная Чили существенно превзошла соперника по проценту владения мячом, ударам по воротам и в створ. Анхель Сагаль под занавес игры загубил верный шанс сделать счёт 1:1. А победила Германия! Последней нереализованной надежной чилийцев был удар со штрафного, который парировал тер Штеген. Немцы напомнили, что
Анатолий Романов.
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|2 Июля, 21:00
|Зрители 57268
|Финал
|Санкт-Петербург Арена
|Хуан Антонио Пицци
|Йоахим Лев
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|21
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Артур Диаш (Португалия)
|Клеман Тюрпен (Франция)
|Юре Прапортник (Словения)
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