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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259353/
2 июля 2017, 23:13 | РБК-Спорт

Сборная Германии впервые выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии в финале Кубка конфедераций переиграла чилийскую национальную команду со счетом 1:0. Для немцев это первый титул на турнире.

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© AP 2017

Финал Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 1:0. Встреча прошла на «Санкт-Петербург Арене» — новом стадионе «Зенита», построенном на Крестовском острове.

Матчу предшествовала церемония закрытия турнира. Основным мотивом мероприятия стало 120-летие первого футбольного матча в России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Также во время церемонии закрытия Кубка конфедераций DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид исполнили неофициальный гимн ЧМ-2018.

Чилийцы с первых минут завладели тотальным преимуществом. Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген отразил удар Пицци с разворота метров с семи и не позволил Артуро Видалю отчиться с дальней дистанции. Во втором случае голкипер отразил мяч перед собой, но Эдуардо Варгас не смог эффективно сыграть на добивании.

Отразив натиск соперника, немцы на 20-й минуте вышли вперед. Нападающий сборной Германии Тимо Вернер отобрал мяч у Марсело Диаса возле чужой штрафной и отдал передачу Ларсу Штиндлю. Капитан менхенгладбахской «Боруссии» беспрепятственно поразил пустые ворот.

В середине второго тайма чилийцы могли остаться в меньшинстве. Защитник южноамериканской команды Гонсало Хара ударил Вернера локтем в челюсть. Сербский арбитр Милорад Мажич попросил видеоассистентов пересмотреть эпизод, но ограничился лишь желтой карточкой.

На 84-й минуте чилийцы упустили явный голевой момент. Вышедший на замену Эдсон Пуч достал мяч у лицевой линии, не позволив ему уйти за линию ворот и сделал острую передачу во вратарскую сборной Германии. Анхело Сагаль, также появившийся на поле в концовке встречи, беспрепятственно бил с близкого расстояния, но в створ не попал.

Немцы участвовали в Кубке конфедераций в третий раз. Ранее лучшим результатом команды было третье место на домашнем турнире в 2005 году. Тогда сборная Германии в бронзовом матче в дополнительное время одолела Мексику — 4:3.
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2 Июля, 21:00 Зрители 57268 Финал Санкт-Петербург Арена
Чили 0:1
Первый тайм: 0:1
Германия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Йоахим Лев
Голы
13 Ларс Штиндль (Т. Вернер) 20′
Составы
90′ Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Жан Босежур 15
Гари Медель 17
65′ Гонсало Хара 18
Пабло Эрнандес 10
59′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
81′ Чарльз Арангис 20
Анхело Сагаль 9
75′ 81′ Эдуардо Варгас 11
Эдсон Пуч 22
53′ Марсело Диас 21
Леонардо Валенсия 19
22 Марк-Андре тер Штеген
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
4 Маттиас Гинтер
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих 59′
7 Юлиан Дракслер (к)
13 Ларс Штиндль
21 Себастьян Руди 90+2′
11 Тимо Вернер 79′
14 Эмре Джан 90′
8 Леон Горецка 90′
17 Никлас Зюле
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
9 Угловые 4
13 Фолы 20
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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