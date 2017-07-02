Сборная Германии впервые выиграла Кубок конфедераций

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Финал Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии завершился победой действующих чемпионов мира со счетом 1:0. Встреча прошла на «Санкт-Петербург Арене» — новом стадионе «Зенита», построенном на Крестовском острове.

Матчу предшествовала церемония закрытия турнира. Основным мотивом мероприятия стало 120-летие первого футбольного матча в России, который состоялся в Санкт-Петербурге. Также во время церемонии закрытия Кубка конфедераций DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид исполнили неофициальный гимн ЧМ-2018.

Чилийцы с первых минут завладели тотальным преимуществом. Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген отразил удар Пицци с разворота метров с семи и не позволил Артуро Видалю отчиться с дальней дистанции. Во втором случае голкипер отразил мяч перед собой, но Эдуардо Варгас не смог эффективно сыграть на добивании.

Отразив натиск соперника, немцы на 20-й минуте вышли вперед. Нападающий сборной Германии Тимо Вернер отобрал мяч у Марсело Диаса возле чужой штрафной и отдал передачу Ларсу Штиндлю. Капитан менхенгладбахской «Боруссии» беспрепятственно поразил пустые ворот.

В середине второго тайма чилийцы могли остаться в меньшинстве. Защитник южноамериканской команды Гонсало Хара ударил Вернера локтем в челюсть. Сербский арбитр Милорад Мажич попросил видеоассистентов пересмотреть эпизод, но ограничился лишь желтой карточкой.

На 84-й минуте чилийцы упустили явный голевой момент. Вышедший на замену Эдсон Пуч достал мяч у лицевой линии, не позволив ему уйти за линию ворот и сделал острую передачу во вратарскую сборной Германии. Анхело Сагаль, также появившийся на поле в концовке встречи, беспрепятственно бил с близкого расстояния, но в створ не попал.

Немцы участвовали в Кубке конфедераций в третий раз. Ранее лучшим результатом команды было третье место на домашнем турнире в 2005 году. Тогда сборная Германии в бронзовом матче в дополнительное время одолела Мексику — 4:3.