Вернер, Горецка и Штиндль стали лучшими бомбардирами Кубка конфедераций-2017
Нападающие сборной Германии Тимо Вернер и Ларс Штиндль и полузащитник Леон Горецка стали лучшими бомбардирами Кубка конфедераций-2017. На счету игроков — по три гола в пяти матчах.
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Вернер оформил дубль в матче группового этапа с Камеруном, а также забил один гол в игре с Мексикой. Штиндль стал автором голов во встречах группового этапа и финала с Чили, а также с Австралией. Горецка отправил два мяча в ворота Мексики в полуфинале КК-2017 и еще один гол — в ворота Австралии.
Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций-2017, обыграв Чили со счетом 1:0.
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