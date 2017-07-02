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Кубок конфедераций по футболу 2017
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0 д 0 ч 0 м
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Новая Зеландия 0
тв
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Чили 2
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Группа B
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Германия 3
тв
Группа A
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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Португалия 4
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Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
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Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259344/
2 июля 2017, 23:11 | Спорт-Экспресс

Вернер, Горецка и Штиндль стали лучшими бомбардирами Кубка конфедераций-2017

Нападающие сборной Германии Тимо Вернер и Ларс Штиндль и полузащитник Леон Горецка стали лучшими бомбардирами Кубка конфедераций-2017. На счету игроков — по три гола в пяти матчах.

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© РИА "Новости"

Вернер оформил дубль в матче группового этапа с Камеруном, а также забил один гол в игре с Мексикой. Штиндль стал автором голов во встречах группового этапа и финала с Чили, а также с Австралией. Горецка отправил два мяча в ворота Мексики в полуфинале КК-2017 и еще один гол — в ворота Австралии.

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций-2017, обыграв Чили со счетом 1:0.
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