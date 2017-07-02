Германия выиграла Кубок конфедераций

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Первую по-настоящему опасную атаку в матче на пятой минуте провели чилийские футболисты, практически в упор расстреливая ворота сборной Германии, но немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген справился с ударом.

В первой половине первого тайма сборная Чили владела заметным преимуществом и не позволяла немцам выйти со своей половины поля. Но счет в матче открыла сборная Германии. После грубой ошибки в собственной штрафной чилийца Марсело Диаса гол забил Ларс Штиндль.

К концу тайма игра выровнялась, сборная Чили растеряла подавляющее преимущество, которым владела на старте встречи. Под занавес первой половины встречи немцы имели отличный шанс увеличить счет, но чилийцев спас вратарь Клаудио Браво.

В начале второго тайма преимущество перешло на сторону немцев.

На 75-й минуте чилийцы едва не сравняли счет в матче, Артуро Видаль пробил по воротам с угла вратарской, но мяч пошел выше ворот. По мнению чилийцев, немцы в этом эпизоде нарушили правила в своей штрафной, но главный арбитр встречи серб Милорад Мажич не стал смотреть видеоповтор.

Уже в компенсированное время сборная Чили получила право на опаснейший штрафной, но мяч после удара Алексиса Санчеса уверенно отбил тер Штеген.

Таким образом, матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборнй Германии.