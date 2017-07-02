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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259304/
2 июля 2017, 22:56

Германия выиграла Кубок конфедераций

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, в финале обыграв сборную Чили со счетом 1:0.

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© AP 2017
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Первую по-настоящему опасную атаку в матче на пятой минуте провели чилийские футболисты, практически в упор расстреливая ворота сборной Германии, но немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген справился с ударом.

В первой половине первого тайма сборная Чили владела заметным преимуществом и не позволяла немцам выйти со своей половины поля. Но счет в матче открыла сборная Германии. После грубой ошибки в собственной штрафной чилийца Марсело Диаса гол забил Ларс Штиндль.

К концу тайма игра выровнялась, сборная Чили растеряла подавляющее преимущество, которым владела на старте встречи. Под занавес первой половины встречи немцы имели отличный шанс увеличить счет, но чилийцев спас вратарь Клаудио Браво.

В начале второго тайма преимущество перешло на сторону немцев.

На 75-й минуте чилийцы едва не сравняли счет в матче, Артуро Видаль пробил по воротам с угла вратарской, но мяч пошел выше ворот. По мнению чилийцев, немцы в этом эпизоде нарушили правила в своей штрафной, но главный арбитр встречи серб Милорад Мажич не стал смотреть видеоповтор.

Уже в компенсированное время сборная Чили получила право на опаснейший штрафной, но мяч после удара Алексиса Санчеса уверенно отбил тер Штеген.

Таким образом, матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборнй Германии.
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2 Июля, 21:00 Зрители 57268 Финал Санкт-Петербург Арена
Чили 0:1
Первый тайм: 0:1
Германия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Йоахим Лев
Голы
13 Ларс Штиндль (Т. Вернер) 20′
Составы
90′ Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Жан Босежур 15
Гари Медель 17
65′ Гонсало Хара 18
Пабло Эрнандес 10
59′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
81′ Чарльз Арангис 20
Анхело Сагаль 9
75′ 81′ Эдуардо Варгас 11
Эдсон Пуч 22
53′ Марсело Диас 21
Леонардо Валенсия 19
22 Марк-Андре тер Штеген
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
4 Маттиас Гинтер
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих 59′
7 Юлиан Дракслер (к)
13 Ларс Штиндль
21 Себастьян Руди 90+2′
11 Тимо Вернер 79′
14 Эмре Джан 90′
8 Леон Горецка 90′
17 Никлас Зюле
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
21 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
9 Угловые 4
13 Фолы 20
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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