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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259243/
2 июля 2017, 22:42 | ТАСС

Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемости

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций 2017 года в России стал третьим турниром в истории по количеству зрителей, присутствовавших на матчах. Всего игры соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи посетило 628 304 зрителя.

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© ИТАР-ТАСС
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Самым посещаемым турниром в истории Кубка конфедераций стало первенство 1999 года в Мексике, за матчами которого со стадионов наблюдало 970 000 зрителей. Второе место по посещаемости занимает турнир 2013 года в Бразилии [804 659].

В среднем каждый из 16 матчей Кубка конфедераций в России посещало по 39 269 человек, что является четвертым результатом в истории. Больше зрителей в среднем приходило на матчи в Мексике [60 625] и Бразилии [50 291]. Кроме того, средняя посещаемость первого турнира в истории, который проходил в Саудовской Аравии в 1992 году, составляет 42 375 человек.

Первый Кубок конфедераций под эгидой Международной федерации футбола прошел в 1997 году в Саудовской Аравии, где в 1992 и 1995 годах состоялись розыгрыши Кубка короля Фахда с участием сильнейших команд различных континентов. На тех турнирах было сыграно всего четыре и восемь матчей соответственно.

Финальный матч на стадионе «Санкт-Петербург» между сборными Чили и Германии посетило 57 268 зрителей, что стало новым рекордом турнира 2017 года.
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