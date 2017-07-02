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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
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Мексика 2
тв
Группа B
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259180/
2 июля 2017, 22:43 | БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси сыграет в розыгрыше Кубка короля Таиланда

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси в середине июля впервые примет участие в Кубке короля Таиланда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 14 по 17 июля в Бангкоке. Кроме белорусов в них примут участие сборные Таиланда, Буркина-Фасо и КНДР. В первый день турнира пройдут полуфиналы, затем их победители встретятся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.

Нынешний Кубок короля будет 45-м по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.
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