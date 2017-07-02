Футбольная сборная Беларуси сыграет в розыгрыше Кубка короля Таиланда
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольная сборная Беларуси в середине июля впервые примет участие в Кубке короля Таиланда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Соревнования пройдут с 14 по 17 июля в Бангкоке. Кроме белорусов в них примут участие сборные Таиланда,
Нынешний Кубок короля будет 45-м по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter