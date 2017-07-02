Футбольная сборная Беларуси сыграет в розыгрыше Кубка короля Таиланда

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Соревнования пройдут с 14 по 17 июля в Бангкоке. Кроме белорусов в них примут участие сборные Таиланда, Буркина-Фасо и КНДР. В первый день турнира пройдут полуфиналы, затем их победители встретятся в поединке за главный приз, проигравшие поспорят за 3-е место.

Нынешний Кубок короля будет 45-м по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.