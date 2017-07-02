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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 2-й тайм Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259136/
2 июля 2017, 22:19 | Р-Спорт

Финал Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге обновил рекорд посещаемости турнира

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Зрителями финального матча Кубка конфедераций по футболу между сборными Германии и Чили стали 57 268 человек, что является рекордом турнира, проходящего в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. После первого тайма выигрывает команда Германии со счетом 1:0. Трибуны заполнены практически полностью, большая часть зрителей поддерживает сборную Чили.

Предыдущий лучший показатель турнира составлял 56 290 зрителей и был установлен также в Санкт-Петербурге на матче между сборными Португалии и Новой Зеландии.
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