Финал Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге обновил рекорд посещаемости турнира

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Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. После первого тайма выигрывает команда Германии со счетом 1:0. Трибуны заполнены практически полностью, большая часть зрителей поддерживает сборную Чили.