Финал Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге обновил рекорд посещаемости турнира
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Зрителями финального матча Кубка конфедераций по футболу между сборными Германии и Чили стали 57 268 человек, что является рекордом турнира, проходящего в России, сообщает пресс-служба ФИФА.
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Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. После первого тайма выигрывает команда Германии со счетом 1:0. Трибуны заполнены практически полностью, большая часть зрителей поддерживает сборную Чили.
Предыдущий лучший показатель турнира составлял 56 290 зрителей и был установлен также в
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