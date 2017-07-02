Сборная Германии ведет после первого тайма финала Кубка конфедераций
В финале Кубка конфедераций встречаются сборные Германии и Чили.
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Первую
В первой половине первого тайма сборная Чили владела заметным преимуществом и не позволяла немцам выйти со своей половины поля. Но счет в матче открыла сборная Германии. После грубой ошибки в собственной штрафной чилийца Марсело Диаса гол забил Ларс Штиндль.
К концу тайма игра выровнялась, сборная Чили растеряла подавляющее преимущество, которым владела на старте встречи. Под занавес первой половины встречи немцы имели отличный шанс увеличить счет, но чилийцев спас вратарь Клаудио Браво.
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