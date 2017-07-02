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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 перерыв Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259075/
2 июля 2017, 21:49

Сборная Германии ведет после первого тайма финала Кубка конфедераций

В финале Кубка конфедераций встречаются сборные Германии и Чили.

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© AFP 2017
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Первую по-настоящему опасную атаку в матче на пятой минуте провели чилийские футболисты, практически в упор расстреливая ворота сборной Германии, но немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген справился с ударом.

В первой половине первого тайма сборная Чили владела заметным преимуществом и не позволяла немцам выйти со своей половины поля. Но счет в матче открыла сборная Германии. После грубой ошибки в собственной штрафной чилийца Марсело Диаса гол забил Ларс Штиндль.

К концу тайма игра выровнялась, сборная Чили растеряла подавляющее преимущество, которым владела на старте встречи. Под занавес первой половины встречи немцы имели отличный шанс увеличить счет, но чилийцев спас вратарь Клаудио Браво.

Текстовая онлайн-трансляция матча
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