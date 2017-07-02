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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 перерыв Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30259027/
2 июля 2017, 21:45 | Чемпионат.com

Коллимор: Проблема фанатов в России была настолько преувеличена!

Бывший нападающий «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля», а ныне футбольный комментатор Стэн Коллимор поделился впечатлениями о Кубке конфедераций, который проходит в России.

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© РИА "Новости"

«Понравились ли мне стадионы Кубка конфедераций? Просто фантастика! Я успел побывать во всех четырёх городах. Уверен, что, когда придёт время чемпионата мира, другие города России — Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону — будут полностью готовы принять гостей и участников соревнования. Мы снимали матчи на всех четырёх стадионах, где проходили матчи, и, как я уже сказал, всё было на высоте, инфраструктура была полностью готова. Поэтому я с нетерпением жду, когда смогу вернуться, чтобы увидеть игры чемпионата мира и побывать на новых прекрасных стадионах.

Впечатление от российских фанатов? У меня не осталось никаких отрицательных впечатлений. Я очень высокий парень, и я метис. Поэтому я очень заметен в толпе. Я много ходил по всем городам один, без съёмочной группы, и везде я встречал очень доброе отношение. Люди заговаривали со мной, спрашивали, откуда я, как жизнь в Англии, понравилось ли мне в России. Я снял на видео небольшую группу российских фанатов, ещё английских и французских фанатов. Они все выглядели вполне мирными и довольными.

Было бы абсурдно предположить, что несколько тысяч футбольных фанатов, которые есть во Франции, например, — это типичные представители французского общества в целом. Или что поведение футбольных фанатов в Британии даёт исчерпывающее представление о привычках всех жителей Лондона, или Эдинбурга, или Глазго. То же самое справедливо и в отношении России. Есть ли здесь проблемы с футбольными хулиганами? Да, конечно. Но я говорил с членами клубов болельщиков нескольких команд, и никто из них не хочет отморозков в своём клубе — точно так же, как этого не хотят клубы команд из других стран.

Но проблема футбольных фанатов в России была настолько преувеличена! В социальных сетях писали, что стоит тебе только сойти с самолёта в любом городе, тебя тут же изобьют толпы хулиганов. Но в России живёт 144 миллиона человек, и это одна из самых многонациональных стран на земле. Министерство туризма России не пытается «продать» тот факт, что Казань станет первым преимущественно мусульманским городом в мире, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Точно так же никто не кричит на каждом углу, как много людей из Азии, из Азербайджана живёт, работает или учится в России, и они счастливы здесь. Я считаю, рассказать об этом — часть моей работы, хотя никто не говорил мне, о чём я должен рассказывать. Здесь нет никакой пропаганды. Сейчас я работаю не только с российским телеканалом, но также с американским, английским и ирландским, — и всем говорю одно и то же, — цитирует Коллимора Sputnik.
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