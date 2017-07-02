Коллимор: Проблема фанатов в России была настолько преувеличена!

«Понравились ли мне стадионы Кубка конфедераций? Просто фантастика! Я успел побывать во всех четырёх городах. Уверен, что, когда придёт время чемпионата мира, другие города России — Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону — будут полностью готовы принять гостей и участников соревнования. Мы снимали матчи на всех четырёх стадионах, где проходили матчи, и, как я уже сказал, всё было на высоте, инфраструктура была полностью готова. Поэтому я с нетерпением жду, когда смогу вернуться, чтобы увидеть игры чемпионата мира и побывать на новых прекрасных стадионах.

Впечатление от российских фанатов? У меня не осталось никаких отрицательных впечатлений. Я очень высокий парень, и я метис. Поэтому я очень заметен в толпе. Я много ходил по всем городам один, без съёмочной группы, и везде я встречал очень доброе отношение. Люди заговаривали со мной, спрашивали, откуда я, как жизнь в Англии, понравилось ли мне в России. Я снял на видео небольшую группу российских фанатов, ещё английских и французских фанатов. Они все выглядели вполне мирными и довольными.

фоторепортаж Церемония закрытия Кубка конфедераций—2017 На стадионе «Санкт-Петербург Арена» состоялась церемония закрытия Кубка конфедераций—2017. Кадры с торжественного представления — в фотогалерее «Ъ».

Было бы абсурдно предположить, что несколько тысяч футбольных фанатов, которые есть во Франции, например, — это типичные представители французского общества в целом. Или что поведение футбольных фанатов в Британии даёт исчерпывающее представление о привычках всех жителей Лондона, или Эдинбурга, или Глазго. То же самое справедливо и в отношении России. Есть ли здесь проблемы с футбольными хулиганами? Да, конечно. Но я говорил с членами клубов болельщиков нескольких команд, и никто из них не хочет отморозков в своём клубе — точно так же, как этого не хотят клубы команд из других стран.

Но проблема футбольных фанатов в России была настолько преувеличена! В социальных сетях писали, что стоит тебе только сойти с самолёта в любом городе, тебя тут же изобьют толпы хулиганов. Но в России живёт 144 миллиона человек, и это одна из самых многонациональных стран на земле. Министерство туризма России не пытается «продать» тот факт, что Казань станет первым преимущественно мусульманским городом в мире, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Точно так же никто не кричит на каждом углу, как много людей из Азии, из Азербайджана живёт, работает или учится в России, и они счастливы здесь. Я считаю, рассказать об этом — часть моей работы, хотя никто не говорил мне, о чём я должен рассказывать. Здесь нет никакой пропаганды. Сейчас я работаю не только с российским телеканалом, но также с американским, английским и ирландским, — и всем говорю одно и то же, — цитирует Коллимора Sputnik.