Футбольный корабль унес Россию в прошлое
Церемония закрытия Кубка конфедераций — 2017 прошла в
Санкт-Петербурге. За 20 минут немногочисленные зрители увидели образы стран и народов, чьи сборные выигрывали турнир в прошлые годы, а также узнали кое-какие факты из летописи российского футбола.
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В последние часы до финала Кубка конфедераций в Петербурге творилось форменное безумие. Тон задавали многочисленные чилийцы, которые ничуть не комплексовали в незнакомых условиях, громко пели и бойко плясали. Заморские гости веселили себя и окружающих, совсем не прибегая к излюбленному в России «допингу». А вот среди отечественных любителей футбола «подогретых» хватало. Они тянулись к чилийцам, пытались брататься. Те не отказывали.
Масштабную фиесту почитатели «Красной команды» устроили в городском метро. Случайные пассажиры, не ведавшие о происходящем в Северной столице, поначалу пугались. Но быстро заряжались позитивом и доставали свои гаджеты. Звенигородскую линию метро, на которой находится станция Крестовской остров, южноамериканцы в прямом смысле проехали с песней, мелодично растягивая название каждой остановки. В
Казалось, церемонии закрытия Кубка конфедераций светит аншлаг — минут за 30 до ее начала по аллее вышагивали толпы. Но в чашу арены народ, как выяснилось, не спешил.
В итоге костюмированное представление почтила вниманием скромная аудитория.
К старту праздника «Санкт-Петербург» заполнился едва ли на треть.
Сценаристы и режиссеры постарались на славу. Начало было дано на часах Петропавловской крепости: ровно в 19.20 по Москве время запустилось вспять, и механизм начал движение в прошлое. Импровизированный корабль с путешественниками отправился в Петербург XIX века.
В глазах иностранцев одним из символов нашей страны долгое время оставался балет. Его и использовали в сюжете: вспомнили первую постановку «Лебединого озера», а роль педагога юной Анны Павловой сыграл Николай Цискаридзе. В этот момент поле наводнили артисты, и за газон стало тревожно. Его, конечно, уютно накрыли специальной пленкой, но не испортится ли трава до игры?
«Первый официальный матч в России — 1897 год», — произнес диктор. Игроков в данном эпизоде исполнили известные в недавнем прошлом звезды — Алексей Смертин и Александр Кержаков.
Затем появился оркестр. «Спустя 120 лет в России проходит футбольное событие мирового масштаба — Кубок конфедераций», — напомнили немногочисленным очевидцам.
Талисман Забивака и духовой оркестр отправили корабль в виртуальное путешествие. Под сводами арены решили вспомнить всю — пока не богатую — историю завершающихся соревнований. В честь первых победителей (в 1992-м в Саудовской Аравии состоялся
Парад победителей продолжила Дания, добавившая в 1995 году этот титул к золоту Евро-1992. Народную датскую песню в собственной аранжировке представила певица Тина Кузнецова.
Следующей в шествии победителей выступила родина карнавала Бразилия. Ее колорит попытались передать ярко, громко, зажигательно. Отсутствующие в России по причине низких результатов в последние годы
Сборную Мексики, завоевавшую трофей на своей территории в 1999 году, представила гигантская шляпа сомбреро под неторопливую мелодию «Ла Кукарача».
Французы, чемпионы 2001 и 2003 годов, если смотрели церемонию, наверняка узнали бы себя в образе художников и уличных артистов под мелодию из песни Эдит Пиаф La vie en rose.
Под конец на красной дорожке появился Роналдо — тот, который Зубастик, а еще Феномен. Его сопровождал соотечественник Луис Назарио де Лима, герой КК-1997. Завершили композицию представители российской эстрады. Все мероприятие уложилось ровно в 20 минут.
Волонтеры принялись спешно скатывать рулоны покрытия, уложенного на поле. Со стороны газон видится чуть более зеленым и сочным, чем на предыдущих матчах.
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