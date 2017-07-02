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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30258708/
2 июля 2017, 20:34 | Чемпионат.com

DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид представили клип на песню к ЧМ-2018

Социальный проект «Жить» представил песню «Команда 2018», посвящённую чемпионату мира — 2018 в России.

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© РИА "Новости"

В записи клипа приняли участие DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид.

«Команда — это не только 11 человек на поле, команда — это мы с тобой! Песня не столько о футболе, сколько о Команде как о важнейшей составляющей успеха в любой сфере. И неважно, в каком уголке страны ты живёшь, кем работаешь и чем занимаешься — в самый ответственный момент мы способны объединиться и стать настоящей командой!» — говорится в описании видео.
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