На Кубке конфедераций состоялась церемония закрытия
Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» началась в 19:20 по московскому времени и продлилась 20 минут. После этого газон начали готовить к финальному матчу турнира с участим сборных Чили и Германии.
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В ходе церемонии закрытия победитель Кубка конфедераций-1997 в составе сборной Бразилии Роналдо вынес на поле главный трофей соревнований. Основным мотивом мероприятия стало 120-летие первого футбольного матча в России, который состоялся в
Первое упоминание о футболе в России встречается в выпуске газеты «Петербургский листок» от 13 сентября 1893 года. Первый футбольный матч в России состоялся 24 октября 1897 года в
Во время церемонии закрытия Кубка конфедераций DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид исполнили неофициальный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в России следующим летом. Песня получила название «Команда 2018».
Также на «Санкт-Петербург Арене» выступили артисты из
Ранее в воскресенье, 2 июля, матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился победой действующих чемпионов Европы в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак». Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену хавбек сборной Португалии Адриен Силва, реализовавший пенальти.
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