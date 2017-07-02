На Кубке конфедераций состоялась церемония закрытия

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В ходе церемонии закрытия победитель Кубка конфедераций-1997 в составе сборной Бразилии Роналдо вынес на поле главный трофей соревнований. Основным мотивом мероприятия стало 120-летие первого футбольного матча в России, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Первое упоминание о футболе в России встречается в выпуске газеты «Петербургский листок» от 13 сентября 1893 года. Первый футбольный матч в России состоялся 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге. На плацу Первого Кадетского корпуса команда Василеостровского общества футболистов (ВОФ) разгромила игроков Кружка любителей спорта КЛС (этот коллектив также называли «Спорт») со счетом 6:0.

Во время церемонии закрытия Кубка конфедераций DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид исполнили неофициальный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в России следующим летом. Песня получила название «Команда 2018».

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Также на «Санкт-Петербург Арене» выступили артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Среди них — ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артист театра «Ленинград Центр» Станислав Литвинов и балерина, хореограф, заслуженная артистка России Вера Арбузова. Участие в мероприятии приняли и бывшие футболисты сборной России по футболу Алексей Смертин и Александр Кержаков.

Ранее в воскресенье, 2 июля, матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился победой действующих чемпионов Европы в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак». Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену хавбек сборной Португалии Адриен Силва, реализовавший пенальти.