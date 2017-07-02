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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30258565/
2 июля 2017, 20:09 | РБК-Спорт

На Кубке конфедераций состоялась церемония закрытия

Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» началась в 19:20 по московскому времени и продлилась 20 минут. После этого газон начали готовить к финальному матчу турнира с участим сборных Чили и Германии.

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© РИА "Новости"
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В ходе церемонии закрытия победитель Кубка конфедераций-1997 в составе сборной Бразилии Роналдо вынес на поле главный трофей соревнований. Основным мотивом мероприятия стало 120-летие первого футбольного матча в России, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Первое упоминание о футболе в России встречается в выпуске газеты «Петербургский листок» от 13 сентября 1893 года. Первый футбольный матч в России состоялся 24 октября 1897 года в Санкт-Петербурге. На плацу Первого Кадетского корпуса команда Василеостровского общества футболистов (ВОФ) разгромила игроков Кружка любителей спорта КЛС (этот коллектив также называли «Спорт») со счетом 6:0.

Во время церемонии закрытия Кубка конфедераций DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид исполнили неофициальный гимн чемпионата мира по футболу, который пройдет в России следующим летом. Песня получила название «Команда 2018».

Также на «Санкт-Петербург Арене» выступили артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. Среди них — ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, артист театра «Ленинград Центр» Станислав Литвинов и балерина, хореограф, заслуженная артистка России Вера Арбузова. Участие в мероприятии приняли и бывшие футболисты сборной России по футболу Алексей Смертин и Александр Кержаков.

Ранее в воскресенье, 2 июля, матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился победой действующих чемпионов Европы в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак». Победный гол на 104-й минуте забил вышедший на замену хавбек сборной Португалии Адриен Силва, реализовавший пенальти.
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