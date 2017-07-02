Андре Силва: Португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место

Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Ранее о претензиях к арбитру сообщил капитан мексиканской команды Рафаэль Маркес. Сборная Португалии дважды получала право на пенальти в матче, однако реализован был лишь один удар.
«Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился, — сказал Силва. — Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное — результат».
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Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу на «Санкт-Петербург Арене» началась в 19:20 по московскому времени и продлилась 20 минут. После этого газон начали готовить к финальному матчу турнира с участим сборных Чили и Германии.