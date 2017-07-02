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— У нас есть большая группа молодых футболистов, — цитирует пресс-служба красно-белых Промеса. — Я уверен, что те ребята, которые хотят учиться и прогрессировать, в будущем будут мастерами высокого уровня. У нас очень хорошая система. Молодежная команда стала чемпионом, есть «Спартак-2».

У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.

Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие «звери», поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона.

Напомним, что сборная России завершила выступления на Кубке конфедераций-2017, заняв третье место в своей группе.