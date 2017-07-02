Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30258502/
2 июля 2017, 20:01 | Onedivision.ru

Квинси Промес: Игроки сборной России — звери, они успеют подготовиться к сезону

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после субботнего товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2) выразил уверенность в том, что молодые игроки, которые находятся с командой на сборе, вырастут в хороших футболистов. По словам форварда, у клуба существует отличная система по подготовке молодежи.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017
1/19

— У нас есть большая группа молодых футболистов, — цитирует пресс-служба красно-белых Промеса. — Я уверен, что те ребята, которые хотят учиться и прогрессировать, в будущем будут мастерами высокого уровня. У нас очень хорошая система. Молодежная команда стала чемпионом, есть «Спартак-2».

У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.

Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие «звери», поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона.

Напомним, что сборная России завершила выступления на Кубке конфедераций-2017, заняв третье место в своей группе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Андре Силва: Португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место

Андре Силва: Португальские футболисты имеют претензии к судье в матче за третье место

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты тоже имеют претензии к судье матча за третье место в Кубке Конфедераций. Об этом журналистам заявил игрок португальской команды Андре Силва.
Еще 7 новостей   Все новости
02 Июля

Таблица трансферов ФНЛ на 2 июля

Что происходит с футболом в Твери?

Кирилл Панченко – лучший футболист прошедшего сезона в ФНЛ
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?