Квинси Промес: Игроки сборной России — звери, они успеют подготовиться к сезону
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после субботнего товарищеского матча против «Вождоваца» (3:2) выразил уверенность в том, что молодые игроки, которые находятся с командой на сборе, вырастут в хороших футболистов. По словам форварда, у клуба существует отличная система по подготовке молодежи.
— У нас есть большая группа молодых футболистов, — цитирует
У опытных футболистов, которые выступали за сборную России на Кубке конфедераций, было меньше времени на отдых. Это может доставить много сложностей, ведь игрокам нужно время на восстановление, а короткий отпуск этому не способствует. Нам надо будет это учитывать в будущем.
Игроки сборной России профессионалы, я совершенно не сомневаюсь, что они подойдут в должных кондициях к началу сезона. Они настоящие «звери», поэтому они совершенно точно подойдут в хорошей форме к началу сезона.
Напомним, что сборная России завершила выступления на Кубке конфедераций-2017, заняв третье место в своей группе.
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