Патрисиу: Сборная Португалии была готова к игре без Роналду
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты были готовы к игре без Криштиану Роналду в матче за третье место на Кубке конфедераций против мексиканцев. Об этом журналистам заявил вратарь португальской команды Руй Патрисиу.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Роналду был отпущен из сборной Португалии накануне матча с мексиканцами в связи с необходимостью находиться рядом с новорожденными детьми.
«Мы провели матч против сильного соперника, — сказал Патрисиу. — Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру».
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