Патрисиу: Сборная Португалии была готова к игре без Роналду

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Роналду был отпущен из сборной Португалии накануне матча с мексиканцами в связи с необходимостью находиться рядом с новорожденными детьми.

«Мы провели матч против сильного соперника, — сказал Патрисиу. — Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру».