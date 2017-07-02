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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30258495/
2 июля 2017, 19:54 | ТАСС

Патрисиу: Сборная Португалии была готова к игре без Роналду

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Португальские футболисты были готовы к игре без Криштиану Роналду в матче за третье место на Кубке конфедераций против мексиканцев. Об этом журналистам заявил вратарь португальской команды Руй Патрисиу.

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Роналду был отпущен из сборной Португалии накануне матча с мексиканцами в связи с необходимостью находиться рядом с новорожденными детьми.

«Мы провели матч против сильного соперника, — сказал Патрисиу. — Жаль, что не получилось сыграть в финале, но было важно собраться на матч за третье место. Мы были подготовлены к игре без Роналду благодаря кропотливой работе, это не было большой проблемой для нас. Нам нужно было показать хорошую командную игру».
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2 Июля, 15:00 Зрители 42659 Матч за 3-е место Спартак
Португалия 2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
90+1′ Пепе (Р. Куарежма) 3
104′ Адриэн Силва 23
4 Луиш Нету 54′
Нереализованные пенальти
16′  Андре Силва 9
Составы
Руй Патрисиу 1
26′ 106′ Нелсон Семеду 11
Элизеу 19
Пепе 3
Луиш Нету 4
Желсон Мартинш 18
Андре Силва 9
91′ Луиш Мигел Пиззи 16
Виллиам Карвалью 14
70′ Нани (к) 17
Рикарду Куарежма 20
82′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомиш 15
82′ Данилу Перейра 13
Адриэн Силва 23
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
21 Луис Рейес
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено 98′
16 Эктор Эррера
11 Карлос Альберто Вела
18 Андрес Гуардадо 80′
6 Хонатан дос Сантос
19 Орибе Перальта 61′
22 Ирвинг Лосано
4 Рафаэль Маркес (к) 106′ 15′
8 Марко Фабиан
14 Хавьер Эрнандес 85′
9 Рауль Хименес 94′ 112′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
12 Угловые 3
20 Фолы 28
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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