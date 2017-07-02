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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
21:00 не начался Чили
Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30258481/
2 июля 2017, 20:02 | Чемпионат.com

Непомнящий — о сборной России на КК-2017: Врать не хочу, правду сказать не могу

Российский тренер Валерий Непомнящий отказался комментировать выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций, где подопечные Станислава Черчесова не смогли преодолеть групповой этап.

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© РИА "Новости"
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«Стоит ли серьёзно относиться к итогам турнира, в частности к неудаче российской сборной? Отвечу так: врать не хочу, правду сказать не могу. Если коротко, то для наших футболистов этот турнир был очень важен. Понравилась ли мне игра сборной? Давайте не будем раскрывать скобки. Я и так сказал больше, чем следовало. Почему у российских болельщиков не хватает культуры принять поражение спокойно? Всё понимаю, но не хочется повторять слова Андрея Аршавина», — сказал Непомнящий.
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