Морено: Мексиканские футболисты хорошо выступили на Кубке Конфедераций

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.

«Несмотря на то, что мы проиграли, все было хорошо, — сказал Морено. — Рады, что удалось поучаствовать в этом турнире, для нас это огромный опыт. Я благодарю своих партнеров за выступление на этом турнире».