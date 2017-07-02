Морено: Мексиканские футболисты хорошо выступили на Кубке Конфедераций
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мексиканские футболисты хорошо выступили на Кубке Конфедераций, несмотря на поражение в матче за третье место против сборной Португалии. Об этом журналистам заявил полузащитник мексиканской команды Эктор Морено.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.
«Несмотря на то, что мы проиграли, все было хорошо, — сказал Морено. — Рады, что удалось поучаствовать в этом турнире, для нас это огромный опыт. Я благодарю своих партнеров за выступление на этом турнире».
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