Мексиканские футболисты недовольны судейством матча с португальцами

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Главным арбитром матча был представитель Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси.

«Мы проиграли, но будем стараться дальше, чтобы попасть на чемпионат мира, — сказал Маркес. — Считаю, что арбитр был не на высоте, не совсем достоин этой игры. На матчах подобного уровня необходимо, чтобы работали арбитры более высокой квалификации».

Также Маркес отметил, что ему непонятны критерии для пересмотра того или иного эпизода. «На экране показывали повтор, где было явное нарушение правил, которое совершил Пепе. Непонятны критерии, когда будут просматривать эпизод, а когда — нет», — сказал футболист.