Мексиканские футболисты недовольны судейством матча с португальцами
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мексиканские футболисты недовольны работой арбитра в матче за третье место на Кубке Конфедераций против сборной Португалии. Об этом журналистам заявил капитан мексиканской команды Рафаэль Маркес.
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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. Главным арбитром матча был представитель Саудовской Аравии Фахад
«Мы проиграли, но будем стараться дальше, чтобы попасть на чемпионат мира, — сказал Маркес. — Считаю, что арбитр был не на высоте, не совсем достоин этой игры. На матчах подобного уровня необходимо, чтобы работали арбитры более высокой квалификации».
Также Маркес отметил, что ему непонятны критерии для пересмотра того или иного эпизода. «На экране показывали повтор, где было явное нарушение правил, которое совершил Пепе. Непонятны критерии, когда будут просматривать эпизод, а когда — нет», — сказал футболист.
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|2 Июля, 15:00
|Зрители 42659
|Матч за 3-е место
|Спартак
|Португалия
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2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
|Мексика
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|24
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|12
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|28
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
|Энрике Касерес (Парагвай)
|Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти