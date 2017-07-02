Тренер: Мексиканцы чувствовали себя на Кубке конфедераций в России, как дома

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На гол в свои ворота Луиша Нету (55-я минута) португальцы ответили точными ударами Пепе (90) и Адриена Силвы (105, с пенальти). Команды завершали встречу вдесятером — за вторые желтые карточки с поля были удалены португалец Нелсон Семену (106) и Рауль Хименес (112).

«Организация была исключительной; хочу поздравить всех, кто организовал этот турнир, и поблагодарить гостеприимный российский народ — мы чувствовали себя, как дома, нас везде принимали, как своих. Надеюсь, мы сможем вернуться в Россию в следующем году на чемпионат мира. Мы получили очень хороший опыт на этом турнире», — поделился Сьерра, который заменил на пресс-конференции удаленного по ходу игры главного тренера команды Хуана Карлоса Осорио.

Мексиканцы во время турнира провели матчи в Казани, Сочи и Москве.