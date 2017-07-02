Сантуш: Сборная Португалии должна была побеждать мексиканцев в основное время матча
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу должна была обыгрывать команду Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций в основное время. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На встрече присутствовало 42 659 зрителей.
«Очень достойная игра получилась, хоть мы и хотели сыграть в финале турнира. Думаю, победили заслуженно, ведь в течение всего матча мы были лучше, пусть мексиканцы и создали нам много проблем, особенно в конце, — считает Сантуш. — Португальцы отреагировали хорошо на пропущенный мяч, но мы должны были выигрывать уже к тому времени, как сравняли счет. Мы не давали им пространства, чтобы они передвигали мяч, у нас было несколько возможностей, но мы не забили пенальти и не реализовали несколько моментов».
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.