Тренер сборной Португалии: Кубок конфедераций в России прошел очень хорошо
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На гол в свои ворота Луиша Нету (55-я минута) португальцы ответили точными ударами Пепе (90) и Адриена Силвы (105, с пенальти). Команды завершали встречу вдесятером — за вторые желтые карточки с поля были удалены португалец Нелсон Семену (106) и Рауль Хименес (112).
«Думаю, что турнир прошел очень хорошо. Организаторы сделали все, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Поздравляю вашу страну с таким турниром. Конечно, есть кое-какие шероховатости, но над ними поработают и, уверен, поправят к чемпионату мира», — поделился впечатлениями Сантуш.
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу должна была обыгрывать команду Мексики в матче за третье место Кубка конфедераций в основное время. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.