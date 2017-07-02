Тренер сборной Португалии: Кубок конфедераций в России прошел очень хорошо

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1. На гол в свои ворота Луиша Нету (55-я минута) португальцы ответили точными ударами Пепе (90) и Адриена Силвы (105, с пенальти). Команды завершали встречу вдесятером — за вторые желтые карточки с поля были удалены португалец Нелсон Семену (106) и Рауль Хименес (112).