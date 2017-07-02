Мексиканский вратарь Очоа признан лучшим игроком матча за 3-е место КК

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.