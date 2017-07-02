Мексиканский вратарь Очоа признан лучшим игроком матча за 3-е место КК
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа признан лучшим игроком матча за третье место Кубка конфедераций с командой Португалии.
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Встреча между португальцами и мексиканцами за бронзовые медали прошла в воскресенье на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов Европы. Очоа на 16-й минуте встречи отразил пенальти, исполненный португальским нападающим Андре Силвой.
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|2 Июля, 15:00
|Зрители 42659
|Матч за 3-е место
|Спартак
|Португалия
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2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
|Мексика
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|24
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|12
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|28
|1
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
|Энрике Касерес (Парагвай)
|Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти