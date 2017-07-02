Бышовец: У Португалии было много моментов, Роналду бы их реализовал
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча за третье место Кубка конфедераций Португалия — Мексика (2:1), выразив мнение, что португальской команде в этой встрече не хватало нападающего Криштиану Роналду.
«Осталось очень хорошее впечатление от матча. Это одна из самых интересных игр по напряжению, качеству, неуступчивости и квалификации футболистов. Отмечу нацеленность игроков обеих команд на победу, на атакующие действия. Несколько удивлён тем фактом, что к концу турнира у игроков хватило энергии для того, чтобы бороться до последних минут.
Справедлив ли итог встречи? У сборной Мексики были шансы отыграться, но Португалия выглядела сильнее. Хотя португальцам, конечно, не хватало Криштиану Роналду. У Португалии было огромное количество неиспользованных голевых моментов. Роналду бы их реализовал.
Была ли игра грубой? В матче были две красные карточки, но в обоих моментах не было грубости. В первом эпизоде с удалением игрок Португалии просто не увидел соперника. Во втором — была игра прямой ногой. Но это не грубость. Бывают такие случаи, когда один игрок опережает другого, но тот играет по мячу и, опять же, не видит своего соперника и в итоге нарушает правила. Это опасная игра, но не грубая, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.