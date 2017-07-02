Без Роналду Португалию выручил Пепе
Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Португальцам случалось играть важнейшие матчи без Криштиану Роналду, покинувшего на этот раз расположение сборной в связи с рождением двойни. Всем памятно, что в финале Euro-2016 они победили Францию, несмотря на то, что капитан ушел с поля
Трудно сказать, отпустили бы бомбардира из сборной, да и отпрашивался бы он, если бы Португалия вышла в финал. А третье место не титул. Кто помнит, какие команды занимали его в предыдущих розыгрышах Кубка конфедераций? Между прочим, Мексика была третьей в 1995 году на Кубке короля Фахда,
Как известно, на одно и то же явление можно взглянуть с разных сторон. У нас хвалят Мексику за шесть выходов подряд из группы в 1/8 финала чемпионата мира, невольно сравнивая с командой России, которая с трех попыток не сделала этого ни разу. А вот главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио на субботней
Полемика, таким образом, схожа с той, что разворачивается у нас. Считается, что мексиканцы не рвутся за рубеж, потому что им и на родине хорошо платят. Вместе с тем заметим, что в Мексике прогрессивное налогообложение. Ставки по налогу на прибыль составляют от 1,92 до 30 процентов, так что футболисты должны платить в казну явно больше, чем 13 процентов.
В официальной заявке сборной на Кубке конфедераций числились 13 легионеров. При этом Джовани Дос Сантос, прошедший через «Барселону» и «Тоттенхэм», выступает теперь в MLS. По ходу турнира список заграничных «активов» пополнил еще Лосано, подписавший контракт с ПСВ.
МАРКЕС СФОЛИЛ, ОЧОА ИСПРАВИЛ
Из России досрочно уехал не только Роналду, но и получившие травмы португалец Рафаэл Геррейру, а также мексиканцы Сальседо и Диего Рейес. Кроме того, повреждения не позволили сыграть португальцам Бернарду Силве и вратарю Бету, чей коллега по амплуа Руй Патрисиу оказался в итоге единственным игроком в двух командах, проведшим все матчи без замен.
Но коррективы были связаны не только с травмами. Так, Фернанду Сантуш дал, наконец, поиграть на российском турнире зенитовцу Нету. Только с новозеландцами играли Нелсон Семеду и Пиззи. А Желсон Мартинш, хотя участвовал во всех предыдущих матчах, в сумме набрал лишь 55 минут практики.
38-летний Маркес расположился у мексиканцев перед линией обороны, но иногда отодвигался в центр обороны, в том числе, когда начинал с мячом позиционное наступление своей команды. Ветеран и оказался на позиции последнего защитника, когда последовал длинный пас Жоау Моутинью на ход Андре Силве. Маркес не дотянулся до мяча и срезал соперника, что было установлено с помощью видеопросмотра. Однако вратарь Очоа потащил из нижнего угла непростой удар с 11-метровой отметки Андре Силвы. Португальцы тотчас снова имели возможность открыть счет, да оставленный без присмотра Нани с близкого расстояния направил мяч головой над перекладиной.
Чемпионы Европы в целом владели инициативой, стараясь в отсутствие Роналду проникнуть к воротам за счет мелкого паса и быстрых перемещений. У ворот Очоа бывало тревожно.
Мексика, которую поддерживала российская публика, как, вероятно, более слабую в ее понимании сторону, поначалу отвечала неопасными контратаками. Но в середине первого тайма Рую Патрисиу пришлось, наконец, серьезно поработать. Голкипер сориентировался при суматохе после подачи штрафного, накрыв мяч на «ленточке», а потом отразил хлесткий удар Эрнандеса, ловко устранившего Нету.
ГОЛ НЕТУ НА «СПАРТАКЕ» И ПОРТУГАЛЬСКОЕ СПАСЕНИЕ ОТ ПЕПЕ
С началом второй половины латиноамериканцы прибавили в активности и добились успеха «на ровном месте». После прострела мяч угодил в колено Нету и залетел в португальские ворота.
Последовал каскад острых моментов у ворот Очоа, который, в частности, блестяще парировал одной рукой удар головой в упор Желсона Мартинша. Промахивались из выгодных позиций Пиззи и Пепе. Ударная 10-минутка миновала, темп спал, и атакующая игра у Португалии постепенно разладилась. Мексика даже могла в контратаке увеличить счет.
Перед игрой ее тренер Осорио назвал матч «исключительно важным», потому что не каждый день удается сыграть с чемпионами Европы. Мексиканское счастье было близко, но, когда пошло компенсированное время, Пепе выдвинулся вперед и, исполнив эдакий прыжок из
А ГОВОРИЛИ, ЧТО МАТЧ НЕНУЖНЫЙ
Португальцы тотчас воспользовались экспериментальным правилом четвертой замены в овертайме, заполнив вакансию опорного полузащитника, которая освободилась ввиду экстренного положения. Мексиканцы, между тем, уже сняли с игры лидера нападения Эрнандеса. Впрочем, дополнительное время они начали с преимуществом. Подкосил второй в матче пенальти, назначенный за игру рукой Лаюна. Адриэн Силва, в отличие от Андре Силвы, не оставил вратарю шансов.
Интригу поддержал Нелсон Семеду, неосторожно заехавший коленом по лицу Лосано и получивший второе предупреждение. Хименес, однако, уравнял силы, в свою очередь сыграв высоко поднятой ногой на второй «горчичник». Любопытно, что Хименес защищает цвета «Бенфики», а Лаюн — «Порту». Помогли….
Мексиканцы могли повторить счет казанского поединка на старте турнира — 2:2. Руй Патрисиу отразил сложный удар Эрреры, а потом «трехцветные» бурно и безуспешно требовали просмотра эпизода с падением их игрока в штрафной, которого, похоже, подталкивал в спину Пепе. Саудовский судья лишь удалил Осорио с тренерской скамейки.
В общем, матч подарил полный комплект событий и много эмоций. А ведь его некоторые представляли его как ненужный.
Александр ПРОСВЕТОВ
из Тушина.
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|2 Июля, 15:00
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|Матч за 3-е место
|Спартак
|Португалия
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2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
|Мексика
|Фернанду Сантуш
|Хуан Карлос Осорио
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|24
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|6
|12
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|28
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
|Энрике Касерес (Парагвай)
|Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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