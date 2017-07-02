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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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Камерун 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30257990/
2 июля 2017, 18:26 | Спорт-Экспресс

Без Роналду Португалию выручил Пепе

Сборная Португалии вырвала победу в матче за 3-е место на Кубке конфедераций, после автогола зенитовца Луиша Нету сравняв счет в добавленное ко второму тайму время.

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Португальцам случалось играть важнейшие матчи без Криштиану Роналду, покинувшего на этот раз расположение сборной в связи с рождением двойни. Всем памятно, что в финале Euro-2016 они победили Францию, несмотря на то, что капитан ушел с поля из-за травмы на 25-й минуте, так что с учетом дополнительного времени оставалось играть еще более полутора часов. Вместе с тем на старте отборочного турнира ЧМ-2018 в отсутствие CR7 португальская команда уступила Швейцарии (0:2) и теперь ведет за ней погоню.

Трудно сказать, отпустили бы бомбардира из сборной, да и отпрашивался бы он, если бы Португалия вышла в финал. А третье место не титул. Кто помнит, какие команды занимали его в предыдущих розыгрышах Кубка конфедераций? Между прочим, Мексика была третьей в 1995 году на Кубке короля Фахда, турнире-предшественнике Кубка конфедераций. А спустя четыре года она выиграла Кубок конфедераций, что в принципе является ее наивысшим достижением.

Как известно, на одно и то же явление можно взглянуть с разных сторон. У нас хвалят Мексику за шесть выходов подряд из группы в 1/8 финала чемпионата мира, невольно сравнивая с командой России, которая с трех попыток не сделала этого ни разу. А вот главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио на субботней пресс-конференции расспрашивали, когда же, наконец, «трехцветные» совершат следующий шаг и пройдут дальше этой стадии. Колумбийский специалист настаивал, что для совершенствования мастерства футболисты должны переходить в сильные клубы, уезжать в Европу.

Полемика, таким образом, схожа с той, что разворачивается у нас. Считается, что мексиканцы не рвутся за рубеж, потому что им и на родине хорошо платят. Вместе с тем заметим, что в Мексике прогрессивное налогообложение. Ставки по налогу на прибыль составляют от 1,92 до 30 процентов, так что футболисты должны платить в казну явно больше, чем 13 процентов.

В официальной заявке сборной на Кубке конфедераций числились 13 легионеров. При этом Джовани Дос Сантос, прошедший через «Барселону» и «Тоттенхэм», выступает теперь в MLS. По ходу турнира список заграничных «активов» пополнил еще Лосано, подписавший контракт с ПСВ.

МАРКЕС СФОЛИЛ, ОЧОА ИСПРАВИЛ

Из России досрочно уехал не только Роналду, но и получившие травмы португалец Рафаэл Геррейру, а также мексиканцы Сальседо и Диего Рейес. Кроме того, повреждения не позволили сыграть португальцам Бернарду Силве и вратарю Бету, чей коллега по амплуа Руй Патрисиу оказался в итоге единственным игроком в двух командах, проведшим все матчи без замен.

Но коррективы были связаны не только с травмами. Так, Фернанду Сантуш дал, наконец, поиграть на российском турнире зенитовцу Нету. Только с новозеландцами играли Нелсон Семеду и Пиззи. А Желсон Мартинш, хотя участвовал во всех предыдущих матчах, в сумме набрал лишь 55 минут практики.

38-летний Маркес расположился у мексиканцев перед линией обороны, но иногда отодвигался в центр обороны, в том числе, когда начинал с мячом позиционное наступление своей команды. Ветеран и оказался на позиции последнего защитника, когда последовал длинный пас Жоау Моутинью на ход Андре Силве. Маркес не дотянулся до мяча и срезал соперника, что было установлено с помощью видеопросмотра. Однако вратарь Очоа потащил из нижнего угла непростой удар с 11-метровой отметки Андре Силвы. Португальцы тотчас снова имели возможность открыть счет, да оставленный без присмотра Нани с близкого расстояния направил мяч головой над перекладиной.

Чемпионы Европы в целом владели инициативой, стараясь в отсутствие Роналду проникнуть к воротам за счет мелкого паса и быстрых перемещений. У ворот Очоа бывало тревожно.

Мексика, которую поддерживала российская публика, как, вероятно, более слабую в ее понимании сторону, поначалу отвечала неопасными контратаками. Но в середине первого тайма Рую Патрисиу пришлось, наконец, серьезно поработать. Голкипер сориентировался при суматохе после подачи штрафного, накрыв мяч на «ленточке», а потом отразил хлесткий удар Эрнандеса, ловко устранившего Нету.

ГОЛ НЕТУ НА «СПАРТАКЕ» И ПОРТУГАЛЬСКОЕ СПАСЕНИЕ ОТ ПЕПЕ

С началом второй половины латиноамериканцы прибавили в активности и добились успеха «на ровном месте». После прострела мяч угодил в колено Нету и залетел в португальские ворота.

Последовал каскад острых моментов у ворот Очоа, который, в частности, блестяще парировал одной рукой удар головой в упор Желсона Мартинша. Промахивались из выгодных позиций Пиззи и Пепе. Ударная 10-минутка миновала, темп спал, и атакующая игра у Португалии постепенно разладилась. Мексика даже могла в контратаке увеличить счет.

Перед игрой ее тренер Осорио назвал матч «исключительно важным», потому что не каждый день удается сыграть с чемпионами Европы. Мексиканское счастье было близко, но, когда пошло компенсированное время, Пепе выдвинулся вперед и, исполнив эдакий прыжок из кунг-фу, затолкал мяч ногой в ворота.

А ГОВОРИЛИ, ЧТО МАТЧ НЕНУЖНЫЙ

Португальцы тотчас воспользовались экспериментальным правилом четвертой замены в овертайме, заполнив вакансию опорного полузащитника, которая освободилась ввиду экстренного положения. Мексиканцы, между тем, уже сняли с игры лидера нападения Эрнандеса. Впрочем, дополнительное время они начали с преимуществом. Подкосил второй в матче пенальти, назначенный за игру рукой Лаюна. Адриэн Силва, в отличие от Андре Силвы, не оставил вратарю шансов.

Интригу поддержал Нелсон Семеду, неосторожно заехавший коленом по лицу Лосано и получивший второе предупреждение. Хименес, однако, уравнял силы, в свою очередь сыграв высоко поднятой ногой на второй «горчичник». Любопытно, что Хименес защищает цвета «Бенфики», а Лаюн — «Порту». Помогли….

Мексиканцы могли повторить счет казанского поединка на старте турнира — 2:2. Руй Патрисиу отразил сложный удар Эрреры, а потом «трехцветные» бурно и безуспешно требовали просмотра эпизода с падением их игрока в штрафной, которого, похоже, подталкивал в спину Пепе. Саудовский судья лишь удалил Осорио с тренерской скамейки.

В общем, матч подарил полный комплект событий и много эмоций. А ведь его некоторые представляли его как ненужный.

Александр ПРОСВЕТОВ
из Тушина.
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2 Июля, 15:00 Зрители 42659 Матч за 3-е место Спартак
Португалия 2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
90+1′ Пепе (Р. Куарежма) 3
104′ Адриэн Силва 23
4 Луиш Нету 54′
Нереализованные пенальти
16′  Андре Силва 9
Составы
Руй Патрисиу 1
26′ 106′ Нелсон Семеду 11
Элизеу 19
Пепе 3
Луиш Нету 4
Желсон Мартинш 18
Андре Силва 9
91′ Луиш Мигел Пиззи 16
Виллиам Карвалью 14
70′ Нани (к) 17
Рикарду Куарежма 20
82′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомиш 15
82′ Данилу Перейра 13
Адриэн Силва 23
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
21 Луис Рейес
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено 98′
16 Эктор Эррера
11 Карлос Альберто Вела
18 Андрес Гуардадо 80′
6 Хонатан дос Сантос
19 Орибе Перальта 61′
22 Ирвинг Лосано
4 Рафаэль Маркес (к) 106′ 15′
8 Марко Фабиан
14 Хавьер Эрнандес 85′
9 Рауль Хименес 94′ 112′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 4
24 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
12 Угловые 3
20 Фолы 28
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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