Очоа: Мексиканцы заслужили победу в матче с португальцами

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Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.

«Я рад, что стал лучшим игроком, но это награда не мне, вся команда этого заслуживает, — сказал Очоа. — Мы заслужили большего сегодня, но получилось как получилось. Мы выложились полностью, многим жертвовали и заслужили третье место. Мне кажется, наша команда показала силу характера, достоинство, в целом отличный футбол».