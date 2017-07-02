Очоа: Мексиканцы заслужили победу в матче с португальцами
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу заслужила большего в проигранном матче за третье место Кубка конфедераций с командой Португалии. Об этом на пресс- конференции заявил вратарь мексиканцев Гильермо Очоа, который был признан лучшим игроком встречи.
Матч, прошедший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился победой португальцев в дополнительное время со счетом 2:1.
«Я рад, что стал лучшим игроком, но это награда не мне, вся команда этого заслуживает, — сказал Очоа. — Мы заслужили большего сегодня, но получилось как получилось. Мы выложились полностью, многим жертвовали и заслужили третье место. Мне кажется, наша команда показала силу характера, достоинство, в целом отличный футбол».
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия сделала все, чтобы Кубок конфедераций по футболу прошел без сучка и задоринки. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча за третье место с командой Мексики.