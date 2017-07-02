Сборная Португалии выиграла бронзу на Кубке конфедераций

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Матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак».

В составе сборной Португалии отсутствовал капитан команды Криштиану Роналду. Национальная федерация футбола разрешила ему после поражения в полуфинале от чилийцев (0:0, по пен. 0:3) уехать из России в связи рождением двоих детей.

На 15-й минуте капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес сбил в своей штрафной португальского нападающего Андре Силву. Главный арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии обратился за помощью к видеоассистентам, после чего назначил пенальти. Удар Андре Силвы с одиннадцатиметровой отметки парировал мексиканский голкипер Гильермо Очоа.

Мексиканцы вышли вперед на 54-й минуте. После прострела Хавьера Эрнандеса с левого фланга мяч в свои ворота срезал португальский защитник Луиш Нету. Для футболиста, выступающего в России за петербургский «Зенит», матч за третье место стал первым на Кубке конфедераций.

Португальцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Вышедший на замену форвард Рикарду Куарежма прострелил с правого фланга, и защитник команды Пепе в борьбе с соперниками подошвой бутсу протолкнул мяч в ворота.

В конце первого дополнильного тайма арбитр назначил еще один пенальти в ворота сборной Мексики. Он посчитал, что Мигель Лаюн сбил в своей штрафной Желсона Мартинша. Мексиканцы выразили недовольство судейским свистком, но Фахад Аль-Мирдаси решил на этот раз не обращаться за помощью к видеоассистентам. Вышедший на замену Адриен Силва с пенальти переиграл Очоа.

На 106-й минуте сборная Португалии осталась в меньшинстве. За опасную игру высоко поднятой ногой в борьбе с месиканским нападающим Ирвингом Лосано вторую желтую карточку получил Нелсон Семеду. На 112-й минуте составы подравнялись. Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес также получил второе предупреждение, сфолив на защитнике соперников Элизеу.