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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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Новая Зеландия 0
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
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Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30257811/
2 июля 2017, 17:40 | РБК-Спорт

Сборная Португалии выиграла бронзу на Кубке конфедераций

Сборная Португалии победила мексиканскую национальную команду в матче за третье место на Кубке конфедераций.

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© РИА "Новости"

Матч за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики завершился победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене», которая во время турнира называется «Стадион Спартак».

В составе сборной Португалии отсутствовал капитан команды Криштиану Роналду. Национальная федерация футбола разрешила ему после поражения в полуфинале от чилийцев (0:0, по пен. 0:3) уехать из России в связи рождением двоих детей.

На 15-й минуте капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес сбил в своей штрафной португальского нападающего Андре Силву. Главный арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии обратился за помощью к видеоассистентам, после чего назначил пенальти. Удар Андре Силвы с одиннадцатиметровой отметки парировал мексиканский голкипер Гильермо Очоа.

Мексиканцы вышли вперед на 54-й минуте. После прострела Хавьера Эрнандеса с левого фланга мяч в свои ворота срезал португальский защитник Луиш Нету. Для футболиста, выступающего в России за петербургский «Зенит», матч за третье место стал первым на Кубке конфедераций.

Португальцы сравняли счет в добавленное ко второму тайму время. Вышедший на замену форвард Рикарду Куарежма прострелил с правого фланга, и защитник команды Пепе в борьбе с соперниками подошвой бутсу протолкнул мяч в ворота.

В конце первого дополнильного тайма арбитр назначил еще один пенальти в ворота сборной Мексики. Он посчитал, что Мигель Лаюн сбил в своей штрафной Желсона Мартинша. Мексиканцы выразили недовольство судейским свистком, но Фахад Аль-Мирдаси решил на этот раз не обращаться за помощью к видеоассистентам. Вышедший на замену Адриен Силва с пенальти переиграл Очоа.

На 106-й минуте сборная Португалии осталась в меньшинстве. За опасную игру высоко поднятой ногой в борьбе с месиканским нападающим Ирвингом Лосано вторую желтую карточку получил Нелсон Семеду. На 112-й минуте составы подравнялись. Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес также получил второе предупреждение, сфолив на защитнике соперников Элизеу.
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2 Июля, 15:00 Зрители 42659 Матч за 3-е место Спартак
Португалия 2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
90+1′ Пепе (Р. Куарежма) 3
104′ Адриэн Силва 23
4 Луиш Нету 54′
Нереализованные пенальти
16′  Андре Силва 9
Составы
Руй Патрисиу 1
26′ 106′ Нелсон Семеду 11
Элизеу 19
Пепе 3
Луиш Нету 4
Желсон Мартинш 18
Андре Силва 9
91′ Луиш Мигел Пиззи 16
Виллиам Карвалью 14
70′ Нани (к) 17
Рикарду Куарежма 20
82′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомиш 15
82′ Данилу Перейра 13
Адриэн Силва 23
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
21 Луис Рейес
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено 98′
16 Эктор Эррера
11 Карлос Альберто Вела
18 Андрес Гуардадо 80′
6 Хонатан дос Сантос
19 Орибе Перальта 61′
22 Ирвинг Лосано
4 Рафаэль Маркес (к) 106′ 15′
8 Марко Фабиан
14 Хавьер Эрнандес 85′
9 Рауль Хименес 94′ 112′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 4
23 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
12 Угловые 3
20 Фолы 28
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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