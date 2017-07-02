Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия
Робот Бакстер предсказал результат финала Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (2 июля).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
С начала турнира робот уже угадал исход нескольких матчей и предрек победу России, Чили, Германии, Мексике и Португалии.
17.06 Россия — Новая Зеландия 2:0
18.06 Камерун — Чили 0:2
19.06 Австралия — Германия 2:3
21.06 Мексика — Новая Зеландия 2:1
24.06 Мексика — Россия 2:1
24.06 Новая Зеландия — Португалия 0:4
Проанализировав пространство вокруг с помощью 3 встроенных камер, робот выбирает один из кубиков и передает сотруднику для озвучивания выбора робота. На этот раз Бакстер отдал победу Чили и даже сделал прогноз на точный счет — 3:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter