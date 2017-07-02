Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
Матч за 3-е место
15:00 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
Финал
21:00 не начался Чили
Германия
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30257646/
2 июля 2017, 17:34 | Чемпионат.com

Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия

Робот Бакстер предсказал результат финала Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (2 июля).

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

С начала турнира робот уже угадал исход нескольких матчей и предрек победу России, Чили, Германии, Мексике и Португалии.

17.06 Россия — Новая Зеландия 2:0
18.06 Камерун — Чили 0:2
19.06 Австралия — Германия 2:3
21.06 Мексика — Новая Зеландия 2:1
24.06 Мексика — Россия 2:1
24.06 Новая Зеландия — Португалия 0:4

Проанализировав пространство вокруг с помощью 3 встроенных камер, робот выбирает один из кубиков и передает сотруднику для озвучивания выбора робота. На этот раз Бакстер отдал победу Чили и даже сделал прогноз на точный счет — 3:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Марадона и Это’О посетят финал Кубка конфедераций

Марадона и Это’О посетят финал Кубка конфедераций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона и лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это’О посетят финальный матч Кубка конфедераций — 2017 между командами Чили и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Вышла ли сборная России из группы на Евро-2004?