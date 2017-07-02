К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

С начала турнира робот уже угадал исход нескольких матчей и предрек победу России, Чили, Германии, Мексике и Португалии.



17.06 Россия — Новая Зеландия 2:0

18.06 Камерун — Чили 0:2

19.06 Австралия — Германия 2:3

21.06 Мексика — Новая Зеландия 2:1

24.06 Мексика — Россия 2:1

24.06 Новая Зеландия — Португалия 0:4



Проанализировав пространство вокруг с помощью 3 встроенных камер, робот выбирает один из кубиков и передает сотруднику для озвучивания выбора робота. На этот раз Бакстер отдал победу Чили и даже сделал прогноз на точный счет — 3:1.