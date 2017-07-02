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https://sport.mail.ru/football2017/news/30257395/
2 июля 2017, 16:28 | Чемпионат.com

Блаттер: Не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России подозреваются в применении допинга.

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Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

«Могут ли сборную России не допустить к ЧМ-2018 из-за допинга? Они будут играть. На чемпионате мира в 2014 году брались обширные допинг-тесты, в том числе у игроков сборной России. Не верю, что кто-либо принимал допинг, но давайте подождём», — сказал Блаттер в интервью изданию Blick.
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