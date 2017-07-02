Блаттер: Не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал информацию о том, что игроки сборной России подозреваются в применении допинга.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Могут ли сборную России не допустить к ЧМ-2018
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