Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона и лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это’О посетят финальный матч Кубка конфедераций — 2017 между командами Чили и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).