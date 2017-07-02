Марадона и Это’О посетят финал Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках программы «Легенды ФИФА» матч посетят также бразильские футболисты Роналдо, Халк и Жулио Баптиста, француз Марсель Десайи, чилиец Иван Саморано и россиянин Александр Кержаков.

«Уверен, что ФИФА обязана создать все условия для того, чтобы бывшие футболисты продолжали играть ключевую роль в деле, которому они посвятили свою жизнь, — отметил заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. — Это не значит, что они приглашаются просто смотреть матчи с трибун: мы хотим вовлечь их в деятельность ФИФА в самых различных направлениях: развитие, общественная деятельность, популяризация футбола».

«Идея в том, чтобы наладить более тесное взаимодействие не только с болельщиками, но и с теми, кто занимается футболом за пределами поля. Именно в этом и заключается суть программы «Легенды ФИФА», — добавил он.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 мск.