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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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Чили 1
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Россия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30256545/
2 июля 2017, 13:56 | ТАСС

Марадона и Это’О посетят финал Кубка конфедераций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона и лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это’О посетят финальный матч Кубка конфедераций — 2017 между командами Чили и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"

В рамках программы «Легенды ФИФА» матч посетят также бразильские футболисты Роналдо, Халк и Жулио Баптиста, француз Марсель Десайи, чилиец Иван Саморано и россиянин Александр Кержаков.

«Уверен, что ФИФА обязана создать все условия для того, чтобы бывшие футболисты продолжали играть ключевую роль в деле, которому они посвятили свою жизнь, — отметил заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан. — Это не значит, что они приглашаются просто смотреть матчи с трибун: мы хотим вовлечь их в деятельность ФИФА в самых различных направлениях: развитие, общественная деятельность, популяризация футбола».

«Идея в том, чтобы наладить более тесное взаимодействие не только с болельщиками, но и с теми, кто занимается футболом за пределами поля. Именно в этом и заключается суть программы «Легенды ФИФА», — добавил он.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 мск.
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