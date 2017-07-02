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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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Новая Зеландия 0
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Германия 3
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30256384/
2 июля 2017, 14:48 | Советский спорт

В Питере любят футбол, в Сочи — нет. Что с посещаемостью Кубка конфедераций

Мы изучили посещаемость матчей завершающегося Кубка конфедераций-2017. Приводим любопытные цифры.

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© РИА "Новости"

Один из лучших показателей в истории

Средняя посещаемость матчей Кубка конфедераций составляет 37741 человек. Это в три раза больше, чем в последнем чемпионате России. Рекордом турнира этот показатель не является, но входит в тройку, а это уже можно считать большим успехом.

Посещаемость Кубка конфедераций

1999. Мексика — 60625
2013. Бразилия — 50291
2017. Россия — 37741
2005. Германия — 37694
2009. ЮАР — 36556
2001. Япония/Корея — 34824
2003. Франция — 30731
1997. Саудовская Аравия — 20625.

Сочи — не самый футбольный город

Матчи турнира проходят в четырех городах. Самый вместительный стадион находится в Санкт-Петербурге (68134), где сегодня состоится финал. На этой арене зафиксирована самая высокая средняя посещаемость. А худший показатель у Сочи.

Посещаемость стадионов (заполняемость)

Санкт-Петербург («Санкт-Петербург») — 47187 (69,3%)
Казань («Казань Арена») — 38759 (85,9%)
Москва («Спартак») — 36630 (80,8%)
Сочи («Фишт») — 30473 (63,9%).

Спрос на Россию, Новую Зеландию и Португалию

Самая высокая средняя посещаемость — разумеется, у матчей с участием сборной России. На втором месте неожиданно расположилась Новая Зеландия. Хотя удивительно не только это. Но и низкий спрос на матчи Германии. Объяснить это можно тем, что, во-первых, немцы выступали не в российской группе, во-вторых, три матча из четырех сыграли в не самом футбольном Сочи, а в-третьих, у них были непопулярные соперники — Австралия и Камерун.

Посещаемость сборных (заполняемость)

Россия — 44865 (84,9%)
Новая Зеландия — 43891 (71,6%)
Португалия — 43569 (85,6%)
Чили — 36552 (80,8%)
Мексика — 34753 (74,9%)
Германия — 33745 (71,8%)
Камерун — 32914 (61,3%)
Австралия — 32422 (60,4%).

Рекорд будет в финале

Наибольший спрос был на матчи третьего тура, которые посетили 161744 человека. По средней посещаемости этот показатель превзошел даже матчи полуфинала — 40436 против 37741. Рекорд турнира был установлен на матче Новая Зеландия — Португалия, сыгранном в Питере, — 56290 человек. Но сегодня, скорее всего, он будет бит.

Топ-5 матчей по посещаемости (заполняемость)

Новая Зеландия — Португалия («Санкт-Петербург») — 56290 (82,6%)
Россия — Новая Зеландия («Санкт-Петербург») — 50251 (73,8%)
Россия — Португалия («Спартак») — 42759 (94,3%)
Мексика — Россия («Казань Арена») — 41585 (92,2%)
Португалия — Чили («Казань Арена») — 40855 (90,6%).
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