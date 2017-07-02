Халк прилетел в Петербург на финал Кубка конфедераций и будет болеть за чилийцев

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Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00 мск. В нем сыграют сборные Чили и Германии.

«Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть», — сказал Халк.

Бразилец выступал за «Зенит» в 2012—2016 годах. В составе петербургской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Халк провел за «Зенит» в различных турнирах 147 матчей, забив 77 мячей. Летом 2016 года он перешел в китайский «Шанхай СИПГ», стоимость трансфера составила €55,8 млн.